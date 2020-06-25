日女疑在台染新冠肺炎！醫曝連假危機

日本女學生在台就學4個月，返回日本，在機場確診新冠肺炎，恐是在台就感染，兒童急診科主任謝宗學擔心的說，許多人鬆懈了，而端午連假今開始，天氣熱又有多少人戴得住口罩？健忘、無法持久的民族性已吃很多虧，台灣上半場防疫做得好，真的不代表贏了整場。

謝宗學今在臉書粉專《Dr.E小兒急診室日誌》發文表示，台灣超過70天無新冠肺炎本土案例，關於國外疫情的新聞也減少，讓許多人鬆懈了，雖不斷提醒，邊境控管難做到滴水不漏，只要沒完全鎖國，就無法斷絕病毒傳入社區的可能，但周遭戴口罩的人卻仍越來越少。

謝宗學指出，健忘、無法持久的民族性，已讓台灣在各領域吃過很多虧，且錯過很多機會。這次疫情的上半場，台灣的確打了場漂亮的好球，但勝負不會單看上半場就決定，只有比賽真正結束，才會有蓋棺論定的結果，沒人會在乎你上半場打得多好。

謝宗學更直言，戴口罩、保持社交距離的提醒，多是狗吠火車，因為人性常常是「不見棺材不掉淚」，沒看到重病、往生者就不會怕，就沒有警覺心逼自己做好個人防護，因此讓同樣的錯，不斷在歷史重演。

謝宗學表示，今天是新一輪連假的開始，過去幾個月大家悶壞了，又不能出國散心，因此可預期全台各地景點都塞爆，不太可能維持社交距離，只有緊戴口罩才有機會阻斷傳播練，但天氣炎熱，可堅持戴著口罩的人剩多少？

文章來源：Dr. E 小兒急診室日誌

（中時電子報 何立雯）

地點曝光！染疫日本女學生留台4個月 指揮中心：125人居家隔離

日本厚生勞動省今天公布一名確診個案，指出她的感染源為台灣，我國中央流行疫情指揮中心今天下午五點三十分召開記者會說明，據了解該名個案為一名二十多歲女性，曾停留於台灣4個月，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，指揮中心也已匡列其接觸者140人，其中125人居家隔離。

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，我國昨(23)日接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國確診1名自我國返日之新冠肺炎(COVID-19)無症狀感染者。

指揮中心進一步說明，經與日方密切聯繫，確認該名個案為日本籍20多歲女性，今(2020)年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上週搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性；個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。

因應該名個案於日本確診，衛生單位已啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施，個案在台期間無參與學校社團或校外打工，截至目前初步掌握接觸者共140人，包括同校老師、學生及宿舍相關接觸者等，其中125人暫列為居家隔離對象、15人暫列為自主健康管理對象，將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能之接觸者；另針對個案於我國機場所接觸之地勤、櫃檯及接待人員共4人，將持續進行自主健康管理至14天期滿。

（中時電子報 尉遲佩玉 、 林毅 、 陳人齊 、 魏怡嘉）