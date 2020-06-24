男網球王喬帥確診 慈善網賽成群聚感染源

糟了！ 球王喬帥夫妻也確診新冠肺炎

不顧新冠肺炎疫情尚未完全受到控制，塞爾維亞籍職業男網世界球王喬柯維奇舉辦慈善巡迴賽，不但參與比賽的保加利亞選手迪米卓夫（Grigor Dimitrov）、克羅埃西亞柯里奇（Borna Coric）及塞爾維亞特羅伊茨基（Viktor Troicki）三位選手確診，如今喬帥和妻子耶蓮娜（Jelena Djokovic），也確定是陽性，所幸他們的孩子是陰性。

喬帥透過聲明稿表示：「我們一抵達塞爾維亞貝爾格勒，就去進行新冠肺炎病毒檢驗了，我的結果是陽性，耶蓮娜也是，所幸孩子們都是陰性。」聲明稿並提到，喬帥自己沒有任何症狀。

喬柯維奇補充，過去這一個月他做得所有事情的出發點都是一片好意，辦比賽也只想幫忙東歐國家選手在疫情影響之下，還能有舞台發揮，也選擇疫情看來比較緩和的時刻才進行，但很不幸的病毒依然存在，大家只能學習和病毒共存。

從近日外電照片，可以看到參與喬柯維奇這次慈善巡迴賽的所有人，不但沒有保持社交距離，大家也沒戴口罩，喬帥跟狄米卓夫打籃球、有身體對抗，一行人還在克羅埃西亞札達爾當地餐廳聚餐，餐廳老闆5歲孫子病毒檢驗也是陽性，而這場亞得里亞慈善網球巡迴賽，也在有人確診後提前中斷。

「我對每一個感染新冠肺炎的人致上深深的歉意，祈禱大家的健康狀態不會惡化，大家都沒事。」喬帥如此說。

（中時 陳筱琳）

新聞透視》喬帥太輕敵 被病毒打敗

新冠防疫絕非兒戲！現役球王喬柯維奇因為姓氏的諧音，而有「小丑」（Joker）的綽號，他也的確做出不少放下身段的無厘頭舉動來逗樂球迷。然而這次辦慈善網賽暴露出對疫情的輕忽，辦比賽反而變成群聚感染源，真的讓人笑不出來了。

喬柯維奇可不是一般的運動員，33歲的他擁有17座網球大滿貫男單冠軍，被看好遲早能超越「瑞士特快車」費德勒的20冠紀錄。根據《富比世》雜誌統計，喬帥去年收入達4460萬美元（逾13億新台幣），在所有運動員排名第23位，但他可是當今男網世界排名第1，也是史上首位生涯累積獎金破億的網球員，一舉一動都是全球焦點。

慈善巡迴賽 美意盡失

當然，喬帥也明白自己的影響力，才在職網球季因疫停擺之際，號召籌辦慈善巡迴賽，邀請8名好手共襄盛舉，他還親自接機當接待，配套活動還有足球賽、籃球賽及小朋友訓練營，喬帥也自己下場跟狄米卓夫在籃球表演賽鬥牛，正式比賽則吸引5000多名觀眾進場，相當熱鬧。

場內外防疫 都沒到位

若是平時辦這麼熱鬧的慈善賽，大家肯定要替喬帥鼓掌，但疫情風險並未完全解除，喬帥所有活動完全沒有保持社交距離、未建議戴口罩，他和一干球星晚上還去夜店開趴，暴露出防疫觀念的不足與態度的輕忽。

尤有甚者，當多名球員確診之後，喬帥第一時間還以自己沒有症狀為由，未接受檢驗就飛回祖國塞爾維亞。最後結果證明外界的憂心並非危言聳聽，好意反成「白目」了。

在新冠疫情趨緩後，全球亟思恢復經濟活動，職業運動賽事也不例外。但解封必須以正確的防疫觀念為前提，謹慎的逐步進行。同樣是復賽，歐洲的德甲、西甲、英超、義甲足球聯賽，都以閉門不開放觀眾為原則，並配套多項防疫措施，連場邊板凳球員都得戴口罩，喬帥團隊真的太輕忽了。

職網復賽前 敲響警鐘

喬帥做出不良示範，網壇更得引以為鑑。原本計畫8月恢復的職網巡迴賽，還有今年仍計畫舉辦的美國、法國兩項大滿貫賽，都應審慎評估。尤其是觀眾席能否有效管控？若不開放是否仍值得舉辦？切勿重蹈覆轍。

（中國時報 李弘斌 ）