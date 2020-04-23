美疫情下領養寵物激增 收容所慶祝犬舍清空

新冠肺炎疫情籠罩，美國90%人口居家隔離、社交活動停擺，寵物成了克服寂寞的最佳夥伴，全美各地流浪動物的領養需求倍增，佛州一處收容所首見犬舍清空，義工拍手慶祝。

佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）動物收容所上週在臉書貼出影片，被視為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情期間難得的好消息，在網路上瘋傳，觀看數超過200萬次。原本用來收容貓狗的鐵籠，間隔站了戴口罩的志工，拍手慶祝第一次犬舍清空。

有線電視新聞網（CNN）報導，這個收容所有史以來第一次，3棟犬舍其中之一清空。收容所代表向媒體表示，在社區成員的努力下，流浪動物陸續找到寄養家庭或新主人，遺棄的案例正在減少。

居家令擴及全美，人們待在家裡，除了有更多時間下廚、專注園藝、陪伴家人以外，更有餘力飼養寵物，從東岸到西岸，各地的動物收容所都出現申請領養的案件大增。

美國愛護動物協會（ASPCA）會長薄夏德克爾（Matt Bershadker）表示，紐約與洛杉磯兩大城市的寄養案件比去年同期增加了70%。洛杉磯愛護動物協會統計，今年3月找到寄養家庭的動物有307件、919件找到新主人。

領養流程遵守規定，保持社交距離。人們可以上網登記，成為暫時的寄養家庭或永久領養，收容機構透過電話與申請人面談，申請通過之後，寄養或領養者開車到收容所的停車場等候，簡訊通知他們在路邊領走貓狗。

流浪動物的收容率大增，被媒體視為疫情之下的好消息，不過收容機構主管擔心，隨著美國失業人口恐達2000萬，有些家庭可能無法負擔飼養寵物的費用。為了避免斷糧的情況，大部分收容機構提供飼料給有需要的寄養家庭。