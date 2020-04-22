妙齡女孩不喝甜飲卻得糖尿病！醫揭關鍵

糖尿病是國人常見的慢性疾病之一，很多人都以為，糖尿病是「愛吃甜食」惹的禍！但有醫師日前收治一名年紀才28歲的OL，身材中等、不愛甜食飲料，家族也沒有糖尿病史，卻年紀輕輕就得病，一問之下才發現，關鍵居然是在她的工作。

家醫科醫師黃彗倫近日在《醫師好辣》節目中提到，他曾收治過一名28歲的OL，因為體檢報告被診斷出糖尿病，但她沒有「吃多、喝多、尿多」的三多癥狀，體重沒掉、家族也沒人有糖尿病史，飲食也很正常，訝異居然會得病。黃彗倫於門診隨機測血糖，也證實超標，確診罹患第二型糖尿病。

女子自認沒有染病因子，也沒有糖尿病典型癥狀，但她向黃彗倫表示，自己最近上班「很累、很累、很累」，疲累感很難靠多休息恢復；且每次一感冒，都會比一般人拖更多時間才會好。後來醫師進一步詢問她的工作型態，這才發現，「輪夜班」是造成這名OL染上糖尿病的主要關鍵。

黃彗倫提醒，近年有大型研究指出，女生若輪夜班工作，罹患糖尿病風險將會有大幅提升危機。他進一步解釋，研究發現，若一個月輪3天夜班，罹糖尿病風險增加11%；一個月內若輪8個夜班，可能會增加36%以上的罹病風險，輪班的上班族女性，不可不慎。

（中時電子報 CTWANT）