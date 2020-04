客機將有防疫座椅 乘客間不相見

義大利飛行座椅製造公司Aviointeriors,將設計避免病毒傳播的新式客機座椅,他們已設計出兩種形式,一種是前後交錯並加有隔板,第二種是只加隔板。

全球航空(Flight Global)報導,Aviointeriors公司的主要設計是「 Janus」,該設計將中央座位排成三排,以確保彼此相鄰的乘客之間,達到最大隔離,還附加的透明塑膠隔板,可提供進一步的保護。

Aviointeriors公司執行長保羅‧德拉哥(Paolo Drago)表示,儘管重新配置的客艙,帶來一定程度的複雜,但是這將免人與人的過度接近。Janus的設計,還為乘客提供了額外的隱私保護。

德拉哥認為,Janus座椅不會比傳統的前向配置,佔用更多的空間,也不會造成逃生困難。

他表示,如果有足夠多的客戶對Janus有興趣,可以在六個月內造出。

Aviointeriors公司還有第二種設計,名叫 Glassafe,是透明材料的罩子,包裹著著客的頭和肩膀。德拉哥說,這種設計更像一種套件,可以直接改裝在現有的機艙座椅,是一種「更快捷、更便宜的解決方案」。

他表示,只要獲得飛航管理單位的許可,Glassafe可以在不到兩個月的時間內交貨。

Aviointeriors公司已對這兩種設計都申請了專利,並表示這兩種設計,都適用於窄體和廣體客機。

文章來源:Aviointeriors promises new post-coronavirus seat design ‘in under six months’

(中時電子報 江飛宇)