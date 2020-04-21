辛苦一輩子為何老後破產？揭日本老人悲歌

2018年世界衛生組織(WHO)公布世界最長壽國家，日本仍獲得第一，大家都知道日本人長壽且富足，但真的是這樣嗎？身為最早步入老齡化社會的國家之一，日本成為其他國家，觀察老年社會的研究對象，電視台NHK製作名為《老後破產：所謂「長壽」的噩夢》紀錄片，揭露「老後破產」的淒涼現況，長壽原本應是幸福社會的象徵，卻成為壓垮老年生活最後一根稻草。

老年人陷入孤獨貧窮，很多人可能會以為是年輕不認真打拚的緣故，實際情況卻相反，他們有存款、房子、國民年金，為什麼還會老後破產？其中一個例子「田代先生」，他在啤酒公司認真工作10多年，49歲存夠錢，成功完成夢想──開一間居酒屋，但經濟不景氣，撐了10多年只能賠錢關店。

現在田代先生靠每月10萬日幣養老金過活，扣掉房租6萬，水電煤氣、保險費等日常支出，生活費僅剩2萬日幣，一餐飯錢100元日幣的田代先生，連用電都是一種奢侈，「入夜之後公寓裡一片漆黑，連書都讀不了，這種情況下，有電池就能聽的收音機是必備之物」。

生病是老後破產其中原因，尤其是獨自生活的老人，沒有家人照顧，各種費用都是沉重負擔，很多人認為10萬日幣的養老金夠用，前提是身體健康、有房子前提下，若是罹患需要動手術或住院，即使有存款，無論哪種情況，都會讓它們陷入老後破產，陷入困境時難道政府不能幫忙嗎？

日本有個「生活保護」的制度，政府每月發放13萬日幣，若收入低於這數字，可以領取差額，且一旦接受生活保護，醫療費、護理費也全部免除，也就是可以放心去醫院。

但矛盾現實是，無人主動告知下，許多老人不懂生活保護的發放原則，且如果老人擁有房產，就算窮到「吃土」，還是無法享受生活保護，嚴苛的條件許多老人含淚變賣生活大半輩子的家，若不賣掉房產，就無法享受生活保護，就只能靠養老金生活。

節目中一段話「人總有一死，那還不如早點死死乾淨，我根本不想要什麼長命百歲」，或許就是面臨老後破產的老人心中最淒涼的感受，這現象並非離我們遙遠，而是漸漸成為我們身邊正在發生的日常現象。

文章來源：今日頭條

（中時電子報話題 黃瀞儀）