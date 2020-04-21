超商預購口罩 小七主打一站滿足4大需求

「口罩實名制3.0」將於4/22上路，7-ELEVEN今（21）日宣布，全力響應政府政策，7-ELEVEN可一站滿足民眾口罩預購、付款、領取、享優惠四大需求，只要七個步驟就可快速預購口罩，且預購付款時選用指定支付工具（icash聯名卡的icash2.0功能、OPEN錢包、icash Pay），還加碼送5,000點OPEN POINT（價值等同一杯CITY CAFE中熱美，定價35元）。

7-ELEVEN指出，第六波口罩預購服務自4月22日上午8點至24日晚間8點止，開放民眾可就近到5,755家設置ibon機台的7-ELEVEN門市，預購成人、兒童口罩，無論是第一次到7-ELEVEN購買的首購族，或是續購族皆可預購。

7-ELEVEN表示，民眾只要在機台點選「口罩取貨專區」中的預購服務，依機台指令插入健保卡、確認相關資料（如手機號碼、取貨門市）後，領取小白單到櫃台結帳，付款時選用指定支付工具還加碼5,000點OPEN POINT，預購與付款完成後，可於4月30日至5月13日期間到選定門市領取口罩。

7-ELEVEN也說，第五波到7-ELEVEN領口罩服務，將於4月23日至5月6日開放，新一波口罩包裝將推出2種包裝款式，除了既有的信封袋款，也新增密封包裝款，初期開放桃園以北約1,000家門市可領到。

此外，7-ELEVEN指出，為打造實用與趣味兼具的領口罩體驗，7-ELEVEN將獨家推出可塗鴉填色的「OPEN家族肖像專屬信封袋」，把口罩取出後，還能在卡通線稿上著色，讓民眾享受療癒宅在家的時光，也增加信封袋的多元用途，預計將於第七波領口罩期間推出。

7-ELEVEN並強調，到門市領口罩時，推薦民眾可多加利用手機下載7-ELEVEN APP、OPEN POINT APP，或加入ibon line@官方帳號，事前輸入相關資料後輸出領口罩專屬條碼，到店即可快速領取，還能享有10大領口罩限定優惠活動，如CITY CAFE大杯美式買一送一、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶特價49元等。

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