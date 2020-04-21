心碎！遭染疫官兵上門波及 業者無奈封館

海軍敦睦艦隊成防疫破口，高市累計23個地點，20多年歷史的瑞豐夜市首度停業3天配合消毒，攤商無語問蒼天。赤鬼牛排高雄店20日中午客人上門撲空，聽聞曾有染疫者造訪，嚇得直說「心都碎了」，業者則無奈大嘆「我們也是受害者！好像被軍艦一炮擊中」。

高雄市長韓國瑜昨視察漢神巨蛋、瑞豐夜市消毒情形，肯定業者共體時艱配合防疫。漢神巨蛋因疫情封館兩天，損失6000萬元，周三重新營業，將針對會員發放1萬張百元振興券刺激消費。

瑞豐夜市因疫情爆發後，減少5成來客量，昨起休息3天加強消毒，周四重新營業。老四川巴蜀麻表示，20、21日停業，損失約30至40萬，當天所有上班人員全面要求居家自主管理14天，不得上班。

台南市、嘉義市共2名確診官兵趁假日到台南玩，主要足跡分別在新光三越百貨西門店與南紡購物中心，兩家業者20日不約而同休館，業者不願對外公開說明損失金額，面對突來的衝擊，幹部嘆「有如被軍艦一炮擊中」。

新光三越西門店與南紡購物中心是台南市前兩名的百貨業者，是台南指標性的百貨商場，兩家業者在疫期一直謹慎防疫，仍在這次海軍染疫事件中鏢；兩業者19日晚間得知後，立即應變作出消費者只出不進、20日休館的重大決定，連夜找來消毒公司逐層消毒，直到昨天凌晨3時許完成，20日仍派員逐層擦拭消費者易觸摸之處。

受到波及的家樂福昨緊急關閉台北桂林、桃園八德、台中沙鹿以及高雄鼎山店等4家門市，並立刻進行全面大消毒；美式賣場好市多高雄大順店，昨也停業並持續做消毒工作。

包括桃園統領及館中的誠品書店、台南的南紡購物中心、高雄的新光三越左營店，以及Global Mall屏東店均配合防疫政策，昨進行休館消毒清潔工作；原被列入的京站則聲明，經北市政府衛生局疾病管制科查證，京站並無確診個案活動足跡。

（中國時報 柯宗緯、劉宥廷、程炳璋、洪凱音、石欣蒨、郭家崴）