家樂福4分店已消毒 1600元振興券21日還可領

海軍敦睦艦隊確診者足跡陸續曝光，量販龍頭家樂福有四家分店被點名，包括「高雄鼎山」、「台中沙鹿」、「桃園八德」、「台北桂林」。家樂福表示，四家分店今（20）一早緊急關店全館消毒，截至晚間已陸續完成醫療級消毒，且做到2次以上的消毒程序，將於4/21起恢復正常營業！

家樂福並指出，原訂家樂福「振興券」發放日，4/20是最後一天，但以上四家分店因消毒之故關店，以致部分顧客無法如期消費並領券，為顧及消費者權益，因此，這四家分店特別延後一天到4/21。

家樂福原訂4/19、4/20兩天，在全台賣場推出「台灣加油 WE CAN HELP」活動，家樂福卡友只要在這二天到家樂福賣場消費滿1元以上，就可獲得高達1,600元的滿額「振興券」，家樂福原本預估將送出超過50萬份折價券給顧客，總金額超過8億元。據悉，民眾反應相當熱烈，可能會超過50萬份。

家樂福指出，「振興券」其中的1,500元可在家樂福店內消費使用，另外100元則可折抵家樂福美食／商店街消費，且考量折抵方便，折價券面額也降低，美食／商店街是50元折價券二張，可於4/22～5/10期間使用；家樂福店內使用的1,500振興券，面額則是100、200、300、400、500各一張，可於4/22～5/5期間使用。

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