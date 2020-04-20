海軍24確診足跡 全台9縣市30多據點一次看

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，至昨天(4/19)為止共爆出24例確診，都是在磐石軍艦上的官兵，目前共有基隆、北市、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東共10縣市公布這些海軍確診者足跡，最北到過淡水，最南到台南新光三越新天地、瑞豐夜市、義大商城、潮州健身工廠運動，足跡遍布全台，以下是《中時電子報》的統整。

台北市：1名確診

北市副市長黃珊珊今指出，該個案有見女友、搭公共運輸17日下午3、4時，與女友到家樂福桂林店爭鮮用餐，只有在用餐時脫口罩，沒有進到賣場，其他時間都有戴口罩。她強調，確定個案後昨已派人到家樂福消毒。

基隆：1名確診

市長林右昌表示，確診個案15日上午下船後搭「部隊交通車」返回海軍陸戰隊學校。

4月17日，19：55，搭乘「高鐵」自左營返回台北

4月17日，21：20左右轉搭國光客運返回基隆

4月17日，21：50分左右下車後即步行返家，並未搭乘基市公車客運或計程車。

林右昌指出，請17日晚上9時20分左右搭乘往基隆的國光客運乘客能主動跟市府聯繫。

高雄：8名確診

高市初步疫調顯示，有8名確診官兵曾停留漢神巨蛋（海港餐廳、添好運、cafe del sol）、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場及小港郵局停留至少半小時，在漢神巨蛋、義大商城更停留逾2小時。

4月15日，09：00~10：00，到四維羽球場

4月16日，11：30~13：30，到漢神巨蛋（海港餐廳、添好運、cafe del sol）

4月16日，13：30~18：00，到義大商城

4月16日，21：00~22：30，到瑞豐夜市

4月17日，09：00~10：00，到好市多大順店

4月17日，10：00~11：00，到家樂福鼎山店

4月17日，小港郵局停留30分鐘

屏東：4名確診

屏東縣政府衛生局也公布4例個案皆於15日下船。

第1例當日自行騎車返家，1小時即又返回軍艦，未有社區活動史。

第2例16日下午5時半至7時、17日下午3時50分至5時半，曾出入屏東市國民運動中心、17日下午5時半至7時出入長治鄉玄天上帝廟附近球場，其他地點皆短暫且有戴口罩。

第3例16日下午至屏東大學找朋友、17日至屏東大學接朋友並於環球影城食用晚餐，即返家未出。

第4例16日上午10時半至下午2時，曾至潮州健身工廠運動，同日全程戴口罩搭乘火車及高鐵前往其他縣市。

嘉義市：1名確診

嘉義市政府衛生局表示，此案例於4/15由家人開車接回家，全程均有戴口罩，4/16、17休假二日在嘉義市及台南市活動，其詳細的足跡還在疫調中，確定的部分已經進行消毒。

雲林縣：1名確診

雲林縣衛生局長曾春美指出，該感染者15日下午由父母開車接回雲林，16日與父母拜訪親友共進午餐，16日下午搭台鐵到台北，當天晚上10點多搭再高鐵到高雄找朋友，並借住朋友家。

台中市：3名確診

台中衛生局指出，住清水的23歲軍艦實習生，4月15日下船返家後，搭乘火車從軍營到新左營火車站，並搭乘高鐵至烏日站。該案返家後，活動範圍僅有家裡與診所，目前匡列接觸者7名居家隔離中，均無不適症狀。

住沙鹿的28歲男正職士官，4月15日下船後，自凹子底搭乘捷運至左營高鐵站，再搭高鐵回台中烏日站，之後搭巴士到台中與朋友碰面，目前匡列接觸者5名。

4月15日，20：30~22：30，與友到85度C沙鹿英才店喝咖啡

4月16日，20：30~21：30，與母到家樂福沙鹿店購物

4月16日，19：30~20：30，到歐奇牛排沙鹿店吃飯

4月17日，17：00~18：00，自己到華得來清水店買飲料

家住龍井27歲的男士官，4月15日隨船返港後，由家人開車至左營接送，先至雲林縣外婆家，再返回台中，4月16日到歐奇牛排沙鹿店用餐，4月17日曾開車至苗栗女友家中，再至新竹某風景區散步，後至苗栗商場購物，晚間返回台中住家，4月18日早上部隊召集，匡列接觸者10名。

桃園市：2名確診

桃園市長鄭文燦在臉書指出，2例確診戶籍地在桃園，案397已經完成28人居家隔離，案402也是桃園人，完成5人居家隔離。桃園市衛生局已完成疫調，活動史及接觸範圍已經框列，20日早上將公布2案疫調足跡。

（中時電子報 莊楚雯）

怕！北市1染疫海軍 與女友17日到家樂福桂林店爭鮮

敦睦艦隊24人染疫，有1人設籍北市，北市副市長黃珊珊20日指出，該個案17日下午3、4時，曾與女友到家樂福桂林店爭鮮用餐，只有在用餐時脫口罩，但沒有進到賣場，其他時間都有戴口罩，她強調，確定個案後昨已派人到家樂福消毒。

黃珊珊表示，敦睦艦隊北市1例確診個案行蹤明確，有見女友、搭公共運輸，全程都有戴口罩，17日曾和女友騎車到桂林路家樂福爭鮮吃飯，但沒有進到家樂福賣場。

她指出，該個案女友和接觸的25人都已經在居家隔離，其他接觸地點，需不需要公布還要中央指示，因為各縣市24例不是每一例被公布，跨縣市的個案，她沒有接到其他縣市疫調，無從公布起。

（中時 張立勳）