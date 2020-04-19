染疫官兵為何隱匿疫情？關鍵在這

海軍防疫破功，從18日確診3例，到昨竟暴增成總數24例，為何會有官兵確診卻成漏網之魚？

當過兵的人都知道，在軍中休假比任何事都重要，這批700餘名官兵都已經在待在海上45天沒休假，個個歸心似箭，自知身體有狀況的官兵；一方面想放假，一方面又要擔憂，若說出自己當時身體有問題，即有可能會拖累700人的「休假」。

即使沒事，但只要拖到半天一天，日後將成為「公幹」對象，因此在評估自己似乎還活跳跳狀況下，就可能成為隱匿的最重要原因。

疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會提到，擔心海軍是否能「誠實疫調」才是真正重點。但所謂的誠實?重點不在於主官，而在於「休假官兵」。

據了解，今年109年海軍敦睦支隊出訪，不能說海軍沒有準備，從敦睦艦隊出訪時序來看，所有的隨艦官兵，以及各官校學生，表演單位等約700餘人，從3月2日起就登艦進行管制。

其間任何官兵都不准下艦，外人也無法登艦，直至到9日回港後，又在進行6天艦上隔離，直到4月15日才解除任務管制，近一個半月沒有休假。

如果按照新冠肺炎的染病及潛伏期，若有人在國內感染，在這海上前30天內理應就已經會發病（當然無症狀帶原者未必〉，但目前有狀況的3名確診者，卻都是在超過約40天後才發病，因此停留帛琉其間，確實有可能因為與當地官員及民眾接觸而有染病可能。

（中時電子報 吳家詮）