白天氣溫最高32度 21日鋒面南下轉濕涼

氣象專家吳德榮今天表示，21日下午起鋒面南下，冷空氣不強，氣溫逐日緩降。他說，鋒面南下後水氣增加，天氣型態由溫暖少雨，轉變為濕涼多雨。

中央氣象局表示，今天白天依然偏暖有陽光，降雨集中在東半部地區，然而午後北部地區及中南部山區也有零星雷陣雨可能出現，出門還需留意。

氣象局說，20日微弱鋒面通過台灣北部海面，北部水氣跟著增多，除東半部地區有局部短暫陣雨外，北部地區也開始雲量增多有些飄雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局指出，21日、22日另一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區也會逐漸從多雲轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲。

國立中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，20日鋒面靠近，北部雲量增，氣溫降、稍轉涼，其他各地多雲時晴，舒適微熱。

吳德榮說，根據最新預報顯示，21日下午起鋒面南下，冷空氣不強、氣溫逐日緩降，24日降至最低溫時，還有攝氏15、16度，但水氣多，天氣型態由溫暖少雨，轉變為濕涼多雨。

吳德榮表示，21日下午北部及東半部轉陰有局部雨，22日至24日降雨範圍向南擴展至中部，並有較大雨勢的機率。

吳德榮說，25日降雨減緩、北部及東半部仍有局部雨，氣溫略回升、天氣仍偏涼。（編輯：張雅淨）1090419

19日白天溫暖微熱 東半部仍有降雨

中央氣象局表示，今天白天依然偏暖有陽光，降雨集中在東半部地區，然而午後北部地區及中南部山區也有零星雷陣雨可能出現，出門還需留意；西半部高溫仍然是攝氏30至32度，東半部也有27至29度。

此外，近期金門、馬祖及西半部地區容易有霧或低雲影響能見度，行車用路、交通航班上也要多加留意。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為西南風，迎風面中部以南擴散條件好轉，竹苗以北位於下風區域污染物易累積；西半部清晨及夜晚因風速偏弱且易有霧影響能見度，仍須留意污染物累積情形；竹苗以北受光化作用影響，午後臭氧濃度偏高。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。