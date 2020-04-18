國內染疫者女比男略多 逾7成無症狀或輕症

新冠肺炎疫情延燒，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天表示，他分析國內359例確診病例發現，染疫女性（53%）比男性（47%）略多，其中逾70.4%無症狀或輕症。指揮中心調查22名無症狀感染者，以20至29歲年輕人最多，需7到41天才能從檢驗陽性轉為陰性。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在記者會上表示，分析國內359例確診病例發現，其中逾70.4%無症狀或輕症。

指揮中心調查台灣22名無症狀感染者，年齡層分布在20至29歲最多，其次是60歲以上。

張上淳表示，這些無症狀感染者從檢驗陽性到陰性，需花7到41天，中位數需18天，可見需相當時間才能「陰轉」。其中一名檢驗41天才「陰轉」的個案，過程中「時陰時陽」。

張上淳也解釋，台灣確診個案以20至29歲年輕人最多，是因為這些人是出國留學、讀書的主要族群，在歐美疫情爆發後紛紛回國。60歲以上確診者也很多，大都是退休人員參加旅遊團，在旅遊中感染回國。

張上淳表示，指揮中心自1月中開始將武漢肺炎定為法定傳染病後，後來又規定居家檢疫有症狀要通報，於是決定擴大篩檢，尤其清明連假結束後達到高峰，4月6日曾出現一天就有1800多件通報，到目前為止通報量已經超過1萬件，但並未看到社區傳播狀況出現。

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