汽柴油20日起估降9角 92無鉛每公升17元

原油價格下挫，預估汽、柴油20日起每公升將調降新台幣0.9元，92無鉛汽油每公升17元，實際價格依中油19日中午公布為準。

本週汽、柴油每公升調漲0.6元，不過，依照浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升調降0.9元。

如依預估，92無鉛汽油每公升17元、95無鉛汽油每公升18.5元、98無鉛汽油每公升20.5元、超級柴油每公升14.1元。車主加滿50公升油箱，將較本週省下45元。

今年油價高點落在1月13日，92無鉛汽油每公升27.8元，若以92無鉛汽油每公升17元推算，每公升累積跌幅將達10.8元，另外，也將創1999年底以來新低價。

武漢肺炎疫情蔓延歐美，原油需求驟降，雖石油輸出國家組織（OPEC）帶頭減產，但國際能源總署（IEA）指出，4月每日需求減少2900萬桶，但OPEC及其盟友僅同意每日減產約1000萬桶，市場認為減產仍難解決供應過剩問題，油價下挫。

紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價下跌24美分，以每桶19.87美元作收，創下2002年2月以來新低。倫敦北海布倫特原油6月交割價下跌1.91美元，收在每桶27.69美元。

根據中油官網，累算至4月15日7D3B週均價為20.65美元，較上週23.77美元下跌3.12美元；新台幣兌美元匯率30.074元，較上週30.160元升值0.086元。

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