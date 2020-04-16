外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金

新冠肺炎疫情讓許多人不願出門，讓外送行業意外獲得商機，不過使用「Gogoro」的外送員可能就要傷腦筋了，近期gogoro公司「睿能科技」開始嚴查「吃到飽專案」資格不符的使用者，被發現偷偷兼職當外送員的人不但要被強制升級成商用專案，更得付上金額高昂的違約金，甚至還要償還以前缺繳費用，所費不貲。

響應環保減碳，睿能公司旗下產品gogoro在台灣耕耘多年，逐漸累積到許多電動車騎士。Gogoro和傳統油車不同，透過類似電信月租費的方式，提供騎士用「換電」的月付吃到飽方案。不過卻被一些外送員找到漏洞，利用「899元吃到飽專案」送餐，省下不少油錢。

雖然gogoro吃到飽專案一直有限制不能做為商業使用，但一直是軟性提醒。不過，近日在許多外送社團內傳出Gogogo開始大刀闊斧查緝違規使用車輛，若連續2個月騎乘超過1600公里，若無正當原因，將被直接升級為商用模式。

近日外送社團有人PO出收到Gogoro公司的通知簡訊，表示因發現使用戶兼職外送員，將強制升級為商用專案，不但不再享有899吃到飽優惠方案，還得付上一筆可觀的違約金。而根據《黑石電能》所拍攝影片指出，Gogoro近期的查緝違規是真的在進行中，甚至還祭出「誠實條款」，鼓勵外送員主動告知，升格商用專案，就不會追討先前的差價。

近日外送社團有人PO出收到Gogoro公司的通知簡訊，表示因發現使用戶兼職外送員，將強制升級為商用專案。（圖／摘自UberEats台灣）

不過，用電動車做外送真的比較划算嗎？其實不然。在臉書社團《UberEats台灣》上，就有網友分析，現在油價其實比電費便宜，而且Gogoro外送要是發生事故，維修就只能到原廠，嚴重一點維修費幾乎可以再買一台新車，實在是划不來。

雖然有許多外送員因此叫苦連天，但在PTT上網友卻不買單，表示「就說合約老早就有寫不能商用，被抓只是剛好而已」、「真的，白紙黑字不看清楚，真的是活該」。

(中時電子報 許立穎)