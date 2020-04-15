預購肥料實名制上路 下一步推動農民卡

預購肥料實名制今天上路，農委會首度直接補貼農民肥料費用，藉此建置50萬到60萬個農民資料，藉此推動農民卡。農委會表示，農民卡有助於辦理農民退休制度、農民職災保險、農保等。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發生後，因誤傳肥料原料很多來自中國大陸，引發農民搶購。為了避免囤貨現象持續，造成有的人買不到肥料，農委會推動肥料預購，每包補貼20元直接匯給農友。

農委會主委陳吉仲指出，以往是肥料補助是補貼給肥料公司，肥料公司不到10家，方便農委會作業，現在直接把錢給農民，將要面對50萬到60萬個農民，雖然困難，卻產生幾個好處。

他說，首先是直接補貼農民，農民比較有感。其次，若補貼給肥料公司，類似降價、變便宜，農民會用更多；把錢直接給農民，較能鼓勵合理用藥，確保土壤不酸化。第三，台灣農地價格高漲，地主、耕作者容易不同人，此制會補貼給實耕者，避免地主拿去。

第四，有利於農委會未來持續推動對地綠色環境給付政策時，透過預購肥料實名制，建置最重要的農民基礎資料，包含未來推動農民退休制度、農民職災保險、農業保險時，將有完整的科學根據，未來會推農民卡。

有學者說，其實前農委會主委陳保基時，曾試推農民卡，但是出現農民不習慣親自去領肥料現象。

陳吉仲堅持，預購肥料實名制把補貼匯給農民，是最辛苦的方式，非常、非常難做，但是一定要做，會安排農委會農糧署、各場試所及台肥公司跟農民宣導。預計預購完一週配送肥料、買完10天內現金匯給農民。

農委會副主委陳駿季說，這個運作機制下來，可以補齊過去比較沒有跟農委會往來的實耕農民資料，可以完成農民資料的「最後一塊拼圖」，農委會規劃今年內讓農民卡上路。

不過，陳駿季說，制度有好有壞，需要農民拿身分證親自前往農會或肥料預購，填寫農地面積、地號地段，有的農民可能不習慣；還有原有作業習慣的肥料行可能會反彈，從業人員也需要佈建讀卡系統，適應學習。

農委會農試所所長出身的他強調，當人、土地、作物、資材、產品、販售全部勾稽在一起，可以讓農業生產經營結構產生改變，例如促成合理用肥，因為有基礎資料，就會有購買上限，可以逐步導正用肥過量問題；農藥使用也是，可透過系統檢核導正。

另外，中興大學農資學院應用經濟學系教授黃琮琪提醒，直接補貼給農民，可能會變成要計入世貿組織（WTO）規定的國家補貼總額中。陳駿季說，補助的內涵會調整成WTO允許作為強化農業發展的對地綠色環境給付屬性。

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