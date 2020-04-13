無症狀感染者22人 多因家族接觸

國內新冠肺炎解隔離人數來到114人，中央流行疫情指揮中心統計，目前無症狀感染者總計22人佔5.7％，多半是因家族間的密切接觸而感染；另專家諮詢小組召集人張上淳表示，多數確診者在解隔離後身體狀況都能回歸正常，就連一些較嚴重的肺纖維化者，在一個月後也顯示肺功能已回到健康狀態。

指揮中心統計，截至12日止，國內388名確診者中，年齡落在4至88歲間，中位數為32.5歲，其中女性205人、男性183人，分別佔53％、47％，71％為無肺炎及併發症的輕症，21％是肺炎，嚴重肺炎到呼吸衰竭共29例，其中有12例在加護病房使用呼吸器中，另有6例死亡。

近期國外有研究指出，新冠病毒不僅攻擊肺部，還會針對心臟，甚至破壞免疫系統，造成心臟衰竭或如同愛滋病的免疫疾病，張上淳指出，目前還沒有確切證據能顯示新冠病毒會直接導致心臟衰竭，國內確實有死亡個案本身有心臟衰竭或糖尿病等慢性疾病，但應是患者本身的心臟疾病所致，並非是新冠病毒所造成。

張上淳進一步解釋，新冠肺炎的重症患者確實會有淋巴球數下降的狀況，但這種狀況在很多病毒疾病中如SARS、登革熱都曾發生過，屬於病程前期的正常現象，並非如愛滋病毒是專攻人體免疫細胞的行為，國內毋須對這類說法過度恐慌。

另抗病毒藥「瑞德西韋（remdesivir）」被視為治療新冠肺炎最有力的候選救命藥物，根據《新英格蘭醫學雜誌》最新發布針對53名住院並有嚴重新冠肺炎併發症患者的用藥數據顯示，有68%的患者症狀獲改善，使用呼吸器的患者中，有一半以上拔管，所有患者中近一半可出院。

張上淳表示，從研究數據來看，瑞德西韋仍是最有機會的藥物，目前國內亦有9人已先後用藥，台灣正積極爭取臨床實驗名額，但在全球疫情大爆發之下，原藥廠正忙於應對疫情相對更為嚴重的國家，台灣「機會多不到哪裡去」。

（中國時報 陳人齊、鄭郁蓁、實習梅緣緣）