食物外送員防疫 建議優先採無接觸送餐

部分居家檢疫及隔離者會使用外送平台訂餐，勞動部職安署與食品外送平台業者開會訂出防疫重點事項，包含優先採用無接觸送餐、鼓勵消費者線上支付等，保障外送員健康。

勞動部職業安全衛生署職業衛生健康組組長張國明今天表示，已經於7日邀請食品外送平台業者共同研商，依會議共識訂定食品外送作業10大防疫重點事項。

根據發布的防疫重點事項，包含外送員應每日做好個人健康自主管理，例如勤洗手、早晚量測體溫，而外送員執行外送工作時也應隨身攜帶清潔及消毒用品，取送餐時應配戴口罩。

也建議外送員配戴具擋風面罩的安全帽，取送餐時也儘量不要取下，且應加強保溫袋及車輛工具等接觸物品的清潔、消毒等。

防疫重點事項也提到，應優先採用「無接觸取送餐」服務，儘量不要與消費者接觸，像是至少保持1公尺以上距離，並將餐點置於適當地點由消費者自行取餐並鼓勵消費者採線上付款的機制或措施，例如線上刷卡、LINE PAY或Apple PAY等，避免現金交易。

另外，如果有現金交易的手部接觸，外送員也儘量於交易後以酒精紙巾或噴劑消毒手部，再進行下一筆交易，如果外送為醫療院所等地點，外送員可主動與消費者約定在適當場所取餐。

至於外送員如果有發燒、呼吸道感染或其它不適症狀，例如咳嗽、腹瀉、嗅味覺喪失等，應立即就醫，並回報業者。

張國明表示，職安署日前也已經針對食品外送業者發布食品外送作業安全指引，日後輔導業者時，也會一併輔導外送作業防疫重點事項，保障外送員安全與健康。

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