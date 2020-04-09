文化部第一波藝文紓困 申請金額已破13億

文化部第一次公告的紓困申請即將在明（10）日截止。文化部長鄭麗君今在立法院表示，文化部截至8日已經收到2794件申請資料。然而不少立委也提出疑問，第一次公告時原紓困補助預算僅11億，雖然在「藝文紓困2.0」方案中，紓困補助金額提高到18億，但以目前需要的補助金額算起來達13億，已經超過第一波預算，資金是否夠用？鄭麗君表示，審查時會依照第一次公告的辦法進行，會依照補助原則作業，屆時才較能掌握所需的補助金額。

國民黨立委萬美玲表示，根據4月7日文化部提供的資料，已收到1620件補助申請，申請金額已經高達13.6億，其中藝文事業有792家，總申請經費共13億1823萬，自然人有828件，總申請經費需4277萬，「以第一波的預算來看，金額已經超過預算，怎麼因應不足的部分？許多申請者也擔心，審核上會不會因此變嚴格？」

國民黨立委林奕華也表示，對於藝文事業所需的貸款，有銀行表示，雖然有收到公文，但還是不清楚該怎麼做，而在自僱者方面，影視、表演等個人工作者往往只依賴一通電話約定工作計畫和時間，難以提供證明，「現在雖然是都鼓勵大家先送件，但許多申請者擔心，認為送件之後可能被退件的機會很大。」

鄭麗君表示，目前對於所有提出的申請，文化部都沒有退件，「審查時，文化部會根據受衝擊狀態訂定一些原則，例如優先補助人員薪酬，以及給予營運的支持，也會看是否有提出因應提升計畫，所以會依據這些原則作業。第一次公告時，補助形式已大略成型，也是依據這些形式規劃紓困2.0的方案，待立院通過特別預算，就會實施。」

萬美玲也指出，第一波藝文紓困補助事業補助上限250萬，但第二波在大型藝文事業的補助規則就沒有上限，「如果有些大型藝文事業在第一波已經提出申請，但符合第二波的條件，那能否放棄第一波，改申請第二波？」鄭麗君則表示，第一、二期的申請事實不得重複，原則上在第一次公告申請時就會儘可能紓困。

林奕華也建議文化部成立「文化藝術紓困振興專案辦公室」，「許多藝文工作者平常不一定知道怎麼跟政府打交道，如果有專案辦公室能提供諮詢，有專人輔導，像是一些自僱者不知道如何得到證明要如何協助等。這些是第一線很需要的協助。」

鄭麗君表示，目前每個業務職掌單位都有窗口，部裡也有指揮中心，幾乎每天開會，「目前沒有任何退件，一定會受理審查。自僱者的部分，如果真的沒有辦法證明，也可以請邀請單位提供資料，或是由企業將合作的自僱者納入，一起提出申請。」

（中時電子報 許文貞 ）

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