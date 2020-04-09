郵局寄口罩111地不收 民營貨運暫不受影響

9日起開放民眾寄海外口罩，不過若用郵局寄口罩將有111個國家或地區暫時無法寄送，但目前包含聯邦快遞、DHL快遞等貨運公司大多不受影響。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，為了照顧在海外的台灣人，避免因為口罩不足而暴露在感染風險之中，從9日上午9時起開放民眾申請、寄送口罩至海外。

根據中華郵政公布的暫停收寄各類航空郵件國家（地區）一覽表，目前包含阿拉伯聯合大公國、印度、盧森堡、希臘、義大利、德國、加拿大、紐西蘭、澳洲、夏威夷等111個國家或地區已經暫停收寄。

民眾若仍有寄送口罩到上述111個國家或地區的需求，仍然可以考慮利用快遞寄送，目前包含聯邦快遞、DHL快遞等都表示，目前並未受到影響。

聯邦快遞網站中表示，會在當地條件和限制允許並遵守與遏制病毒相關的所有法規和準則下遞送。記者實際詢問客服，客服也告知目前澳洲、加拿大等地都仍可以寄送。

DHL快遞也在官網中表示，國際快遞照常提供中港澳貨件遞送服務新型冠狀病毒防疫期間，除由當地政府嚴加管制的部分地點（如中國湖北省）外，其餘服務照常。寄往中港澳的國際快遞貨件也照常接收。

UPS貨運在官網中也指出，營運將持續進行，包含每天的取件和遞送，除非是受到政府管制的地區。

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