毒班機10確診座位有玄機？醫曝感染關鍵

3月30日從紐約飛往台灣的華航CI011班機，同機截至7日為止確診人數高達10人。10確診者主要集中坐在40到60排的區域，指揮中心表示，患者在紐約當地就感染的機會比較高，但也無法完全排除機上相互傳染的可能性。台大醫院小兒感染科主任黃立民說，「洗手間其實是飛機最危險的地方」，飛機機艙內有常在換氣，他分析搭機時的手部清潔也是防疫關鍵。

從紐約返台的華航CI011班機，爆出同班機10人中鏢，指揮中心發言人莊人祥指出，部分個案發病日早於返台之前，且紐約又是美國疫情的重災區，研判仍是在美國感染的可能性居高，但也無法完全排除機上相互傳染的可能性。該班機人員居家隔離期間只要有症狀也會採檢，4月13日14天居家檢疫期滿後，該班機將全數採檢，返家後在自主健康管理7天，以避免漏網之魚。

10位確診者不約而同的集中坐在40到60排區域，全都在飛機的中後段，難道是飛機中後段多為髒空氣循環而增加染疫風險？北醫胸腔內科主任周百謙表示，不同的飛機有不同的通風方式，大部分的班機會使用hepa濾網，仰賴航空公司多久更換一次做清潔。如果旅客離開後，沒有做一個徹底消毒的話，其實病毒到處都是。

台大醫黃立民於媒體聯訪時表示，飛機每個座位都有獨立空調循環，搭機並不會因為坐前後區域而在空氣品質上有差別，病毒由前往後吹的可能性應不大。

民眾關注搭機時該如何避免感染新冠病毒，黃立民說：「飛機所有的人，大概都得去洗手間，洗手間其實是飛機最危險的地方。」他認為「當飛機搖晃時，乘客有時候手就是會扶或是觸摸到座椅，會碰到公用的東西就是多個傳染途徑，所以得常常注意手部清潔，這是防疫關鍵。」

（中時電子報 林郁庭）