新冠病毒能在冰箱內存活？專家這樣說

不少研究都指出,新冠肺炎病毒可以存活在物體表面,那若是將沾有病毒的物品放入冰箱,病毒是否能繼續存活?對此,有專家就強烈建議,在冰存物品之前,還是先將外包裝消毒過後再放入冰箱才安全。

根據美媒《NBC Bay Area》報導,舊金山Gladstone Institutes首席病毒研究專家Warner Greene表示,病毒可以存活在物體表面一段時間,雖然有關新冠病毒的研究正在持續進行中,但美國微生物學會於2010年發表的研究顯示,SARS的病毒在低濕度且華氏40度(攝氏約4.4度)以下的環境中可以生活得很好,這樣的環境和冰箱內部類似。

由於SARS病毒和新冠肺炎的病毒相似,因此Warner Greene建議,要將物品放入冰箱前,最好需要好好消毒。他同時也分享自己與太太現在都會用毛巾沾過消毒液擦拭外包裝後再放入冰箱,不只物品、冰箱,存放在常溫下的罐頭食品,放進儲藏櫃前也一樣要消毒。

Warner Greene補充,雖然現在沒有辦法清楚了解到新冠病毒是否真能生存在0度以下的環境,但在將物品放入冰箱前消毒絕對不會錯,畢竟病毒可以存活在物體表面的時間驚人。

文章來源:Can Coronavirus Survive in Your Refrigerator? Here’s What a Renowned Scientist Told Us

(中時電子報 杜欣穎)