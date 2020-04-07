超商取口罩進化 全面可用APP

更快速更安全，防疫再升級！

響應「口罩實名制2.0」政策，超商取口罩流程再進化！繼萊爾富、OK超商相繼串連自家APP推出口罩領取服務後，全台超過5,700家門市的7-ELEVEN也跟進，昨（7）日宣布整合旗下三大APP推出領口罩服務，4/9起第三波預購取貨民眾就可開始適用；另外全家也宣布將從第三波開始新增全家APP取口罩服務，至此四大超商取口罩流程全部進入數位化。

數位化後對民眾到超商領取口罩的差異性，主要有兩方面，一是更快速便利，由於四大超商店內的多媒體事務機，無論是7-ELEVEN的ibon、全家的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK超商的OKgo，平均每間門市僅一台（部分相對小型或特定商圈的門市未必會有），透過APP輸入相關資訊再到超商櫃台刷取條碼取貨，可大幅減少排隊的時間。

二是更安全衛生，在首波超商取口罩機制公布後，儘管國內超商據點密度高居世界第二的特色，已滿足許多民眾領口罩的基本方便需求，不過，對於操作公共機台仍有部分民眾存有疑慮，但透過個人手機APP操作即可避免接觸機台交叉感染的風險，安全度大幅提升。

事實上，四大超商中第一個推出APP取口罩的是萊爾富，早在3月上旬第一波口罩線上預購開放前，萊爾富就率先宣布串接Hi-Life VIP會員APP推出「防疫大作戰口罩領取入口」平台，只要萊爾富會員皆可使用。4/9還將新增「萊爾富官方LINE領取管道」，只要加入LINE好友即可進入該平台，門檻更低，讓更多人可使用。

緊接著，OK超商也在3月下旬宣布將口罩領取入口串接到OK mart APP，只要透過APP操作再至櫃檯刷取條碼就能快速領口罩，並強調「不限會員」皆可使用。

7-ELEVEN則在昨日宣布，整合旗下三大APP（7-ELEVEN APP、OPEN POINT APP、ibon APP）推出手機條碼領口罩服務，4/9起第三波預購口罩者即可開始適用，只要進入「口罩取貨專區」並輸入相關資訊，即可獲得專屬條碼，再到門市臨櫃領口罩即可。

全家也於昨晚宣布，4/9起將新增APP口罩領取功能，只要加入全家會員，透過全家APP或My FamiPort APP進入「口罩領取專區」，輸入相關資料後，即可憑APP產生的條碼，至店舖櫃檯兌換。