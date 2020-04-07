遠航停飛尚未退票 4／15前可申請

遠航去年底無預警停飛，後續退票事宜受到關注。金門縣府提醒鄉親務必於4月15日以前，向遠東航空公司辦理退票受理申請，以維自身權益。

縣府指出，因應停飛帶來的後續相關問題，遠航已委託杜孟真律師進行信託財產專戶公告，受理申報登記期間將於109年4月15日（下星期三）截止，縣府已於108年12月26日將協助鄉親登記退票資料全數函送遠航辦理，並向縣府消保官備案，以便一旦發生求償問題時，做為確保鄉親權利的根據。

縣府提醒，因鄉親當初購票給付方式不同，包括現金、信用卡等在內，為求謹慎及避免日後因資料不全衍生爭議，尚未向遠航登記退票的鄉親，務必於109年4月15日（下星期三）截止日前，向遠航辦理退票受理申請，以維自身權益。

目前遠航受理登記管道如下： 1. 遠航官網：GOOGLE表單連結。2. 客服電話：4499-567(手機撥打請加區碼02)，受理時間：08：00-17：00(週一至週五，不含假日)。3. 傳真電話：(02)2545-5150。4. 電子郵件service@fat.com.tw。5. 紙本郵寄申請：臺北市松山區敦化北路405巷123弄5號(信託財產專戶處理小組收)

縣府表示，相關遠航退票申請方式(如現金支付、信用卡支付及旅行社購票等)及應檢附資料，應依遠航官網相關說明辦理。目前因遠航客服人員有限，鄉親撥打客服電話時，務必耐心等候接通。杜律師將於完成受理申報(109年4月15日)後，製作分配表，分配信託財產，俟完成製作分配表後，再予公告退票作業細節及時程。

另若有最新的消息，縣府會在〈金門觀光逗陣行粉絲專頁〉公布，有任何疑問，也可撥打縣府諮詢電話：1950或318823＃62723。

（中時 李金生）

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