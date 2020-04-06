8頂尖大學錄取 女學霸作息表58萬人看呆

有些學霸天資聰穎，但「人外有人、天外有天」，想要再更上一階，就必須比別人更努力，才能在高知識分子中脫穎而出。大陸東北有一名女學霸，高中畢業後選擇至美國留學，最終甚至獲得8所頂尖學校研究生錄取名額，而她近日也分享讀書vlog，讓不少人相當佩服。

小巧(化名)來自東北吉林省吉林市，目前是英國劍橋大學博士一年級，研讀國際教育政策學系，她也在youtube開設頻道，分享生活與讀書歷程與技巧，高中畢業後，她便在國外申請大學，包括加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)及多倫多大學兩所頂尖學校，但由於她從小夢想至聯合國工作，因此選擇地理位置離聯合國較近，且國際關係科系排名較高的雪城大學。

但面對人生地不熟，小巧在美國生活並不容易，為了維持生計，於是在學校食堂打工，每天都非常疲憊，就連課業也非常辛苦，第一次打論文根本不知該如何下手，但她希望在年輕時多挑戰自己，因此大一修了18個學分，每週在學校食堂打工20小時，不僅顧及學業，還擔任社團社長。

小巧修完4年大學學業，也成為雪城大學第一位4年內修完4門專業的本科生，畢業時還以優秀表現上台演講，由於修了4個專業科目，也讓她懂得不同領域的知識，她提到想要充實過生活，不僅要自律，時間管理更重要，「把時間管理用於一生，就能活出比別人多幾倍的人生」。

在大學讀書時，小巧還兼職食堂打雜、超市收銀等工作，期間還一邊準備考研究所，最終收到哈佛、劍橋、耶魯、牛津、康乃爾、賓夕法尼亞、哥倫比亞及布朗8間大學錄取通知書，其中還有6所願意給獎學金補助，而她最終選擇在哈佛攻讀國際教育政策，畢業後又申請上劍橋教育學博士。

小巧近日也分享劍橋大學博士一天作息表，只見她7點左右起床，先是做伸展並喝溫水，花半小時吃早餐補充營養，花15分鐘梳理穿衣，8點半在圖書館讀書，10點半讓眼睛休息，11點吃水果舒緩情緒。

中午吃飯大多選擇豆類食物，認為其具膳食纖維與蛋白質，花20分鐘午睡，1點半至2點半進教室上課，下課後再回圖書館繼續讀到5點，晚餐則選擇清淡的沙拉，6點至7點運動，9點擬定明日的學習計畫，睡前花20分鐘讀課外讀物，10點50上床睡覺，每一分每一秒都不浪費。

（中時電子報話題 鄭玉如）