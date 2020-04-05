東北季風影響北部偏涼 午後中部以北轉有雨

中央氣象局表示，今天持續受東北季風及華南雲雨區影響，各地雲量偏多早晚較涼，北部及東北部白天高溫僅攝氏18至22度，上午各地以多雲為主，僅東半部及各地山區偶有局部短暫陣雨。

預估下半天起中部以北及東北部地區將轉為有陣雨或雷雨的天氣，並有局部大雨發生機率，其他地區有局部陣雨或雷雨。

氣溫方面，雲量偏多加上東北季風影響，北部及東北部白天高溫僅18至22度，花東高溫約22至26度，中南部地區高溫約26至28度，入夜北部及東北部低溫下降至16至17度左右；其他地區約18至20度。

此外，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8到9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，基隆北海岸並有突發性大浪發生的潛勢，前往海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天持續受東北季風增強及華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區仍有降雨發生；中南部地區位於下風處，夜間及清晨擴散條件稍差，污染物累積致濃度可能偏高。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。