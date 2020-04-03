新冠「毒機」出現 綠委驚：很恐怖！

新冠肺炎蔓延世界，讓台灣在第二波防疫上，因境外移入患者增多，導致社會人心惶惶。綠委王定宇發現，台灣許多境外移入病例，都和一架從伊斯坦堡飛回台灣的班機有關聯，根本就是另一種鑽石公主號的翻版！

王定宇在政論節目《鄭知道了》表示，有一架飛機很恐怖！案307是本土病例，但他是接觸案122例而感染。案122是去法國玩，而後坐班機經過伊斯坦堡，跟土耳其旅遊團坐同一架飛機，但他不是那個旅遊團的一員，回台後確診。

王定宇再表示，土耳其團共有15個人，裡面就13個人確診，回來台灣又傳給一個人，總共14人；坐上這班機還有一個從西班牙回來的台灣學生，那學生從西班牙回台避難，也坐上這架伊斯坦堡回台灣的班機後，也確診了。以及案318長期於法國就學，也是搭乘這班機返國後確診。

王定宇直言，大家不覺得這班飛機很像鑽石公主號，坐上這班機幾乎都中標！那架從伊斯坦堡回台灣的班機，他曾坐過，機上七八成都是台灣人。

這班機中獎機率超高，不論是從西班牙回台，還是土耳其旅遊團以及法國回來，全都確診，也且也不知道到底是誰傳染給誰，到現在都還有確診的案例發生。因此，他建議乘坐該班機旅客是否要再全部篩檢一次會不會是較好的措施。

（中時電子報 陳弘美）

太慘！奧捷團6確診1死 還有2人肺浸潤住院

奧捷團一行人17人，高達6人確診，1人死亡，引發外界關注，中央流行疫情指揮中心，目前尚有2人還在加護病房，其餘11人再詢問竟有2位肺浸潤，趕緊安排住院，另9位趕緊再安排採檢。

（中時 魏怡嘉）