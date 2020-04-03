188歲烏龜交配26年無後 醫一看驚呆

大自然中有許多種類的動植物，其中烏龜是地球上能活最久的動物之一。英國聖赫勒拿群島有一隻188歲的陸龜喬納森(Jonathan)，牠目前是現存最高齡的陸生動物，詭異的是牠和另一隻陸龜弗雷德里卡(Frederica)交配26年，卻仍無後代；經獸醫檢查，才發現弗雷德里卡是公的。

喬納森是1832年左右出生，來自印度洋的塞舌爾群島，經歷過兩次世界大戰，以及看盡各國興衰，目前被安置在英國聖赫勒拿洲長的官邸植園；當時的人發現喬納森後，把牠當成寵物飼養，或是玩物任人騎，此外也曾被視為吉祥物，後來則被用心看待照料。

大多數動物都會交配繁衍後代，喬納森也有獲得一隻母龜，但對方為了爬到懸崖邊產卵，結果不幸摔死；之後又與一隻巨龜弗雷德里卡變成伴侶，牠們每周交配持續26年，但令人們感到疑惑的是，弗雷德裡卡為何始終沒有懷孕，因為傳聞巨龜生殖能力強，一次最多能產下20幾枚龜蛋。

島民決定請獸醫替牠們檢查，沒想到發現驚人真相，原來弗雷德里卡是公的，當然不會懷孕；而會鬧出這種烏龍事件，都因為烏龜的雌雄很難分辨，生殖系統都在體內，一般人幾乎無法辨別，大家是從牠們交配姿勢，才一直認定弗雷德里卡是母龜。

文章來源：今日頭條

（中時電子報話題 邱柏玟）