超商卡式禮券 股東會贈品新寵

2020年股東會季即將登場，超商「卡式禮券」因攜帶方便、容易保存、實用性高，成為企業股東會贈品的主要選項。據7-ELEVEN觀察，近五年股東會贈品選擇商品卡的比率平均每年成長5％～10％，光是去年就有約130家企業購買小七商品卡或咖啡卡，創近五年新高；全家也表示，股東會銷售的禮物卡約占全家禮物卡年度業績約二成，以科技、傳產企業為主。

值得注意的是，由於今年全球都受新冠肺炎疫情衝擊，業者分析，以往企業股東會提供的紀念品，若產地在其他國家，很有可能會面臨來源供給問題，因此推估今年50、100元的小面額禮券銷售有機會增加，「疫」外成為今年股東會贈品新寵。

超商卡式禮券是近十年才有的產物，相較傳統紙本禮券，卡式禮券無論在攜帶、保存及使用上都更方便，且面額選擇性多、還可彈性客製化，近年已逐漸取代傳統紙本禮券。以7-ELEVEN目前販售的券類商品來說，商品卡、咖啡卡就占整體約95％，紙本禮券僅約5％；全家更是已停止販售紙本禮券，100％銷售禮物卡。

7-ELEVEN商品卡於2010年推出，有50、100、200、500、1,000元五種面額，另有「咖啡卡」可在門市兌換咖啡（去年新增茶飲），無論商品卡、咖啡卡皆可在全台超過5,700家門市使用。全家「禮物卡」則於2016年推出，原先有50、100、500、1,000元四種面額，去年因應企業需求新增200元面額，除了可在全台3,600多家店使用，還可在全家旗下「大戶屋」等餐飲品牌消費。

兩大超商亦可依照客戶需求，客製化面額或卡面設計。若以股東會來看，以50、100元的面額最受歡迎，還有企業會客製88元的吉利數字。而除了股東會外，三節（春節、端午、中秋）也是年度銷售高峰，用來作為員工福利或對外贈禮。

從今年銷售情況來看，7-ELEVEN第一季商品卡銷售業績已較去年成長約20％，訂單持續增加中；全家則表示，第一季禮物卡銷售大致持平，但預估疫情影響下，原先股東會禮贈品來源供給可能有問題，估計今年50元、100元小面額禮券銷售可望增加。

結合APP、異業結盟 效益再升級

超商雙雄「卡式禮券」再進化！7-ELEVEN表示，為消費者使用方便，已將商品卡結合手機APP，只要掃描實體商品卡條碼存到手機中，即可隨時使用；全家禮物卡虛擬化也持續測試中，目標今年推出，現階段先透過異業結盟方式推出額外優惠，包括知名健身房、速食店等，提高禮物卡附加價值，藉此吸引企業青睞。

超商禮券持續進化，從以往的紙本禮券到卡式禮券，近年更逐漸走向結合手機或APP等模式，更符合行動數位時代所需。7-ELEVEN表示，早在2014年就推動商品卡虛擬化，只要掃描實體商品卡後方條碼至ibon APP或7-ELEVEN APP內，持手機條碼即可付款；2017年再推出系統推播條碼至指定手機或E-mail，憑條碼至門市刷取即可付款，不用攜帶商品卡也能隨時消費。

7-ELEVEN去年曾透露，計畫將商品卡進一步結合OPEN POINT APP，推出全新的轉贈功能，持續擴大商品卡效益。對此，小七表示目前該功能尚未推出，但也是未來評估方向之一。

全家也十分看好禮券市場發展潛力，於去年組織調整時特別新成立「禮券推進課」，全家指出，為提升禮物卡附加價值，今年初已透過異業結盟，在禮物卡印上QR Code，消費者只要掃描QR Code，就可額外獲得面額以外的異業合作優惠，目前已有健身房、肯德基、必勝客等優惠活動，未來也將持續朝食衣住行等不同業態合作，達到相互導客之效。

至於禮物卡虛擬化進程，全家表示目前持續測試中，希望今年內推出，有可能是結合手機APP，具體方式仍在規畫。