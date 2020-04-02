由於我國暫停轉機客也不允許外籍旅客入境，加拿大同樣不允許外籍旅客入境，旅客人次銳減，加拿大航空決定本月起至6月2日止暫停桃園-溫哥華航線；日本航空則因日本將台灣旅客也列入禁止入境的73國旅客當中，決定即日起至4月30日止，台日線再做減班。



加拿大航空在該國政府宣布3月18日起，禁止外籍旅客入境，為了方便加國民眾返國，僅採取減班措施，維持一定航班，並提供台灣等國旅客經多倫多、溫哥華、蒙特婁及卡加立四個國際機場轉飛美國，墨西哥，加勒比海以及聖皮埃爾和密克隆群島(St. Pierre-et-Miquelon)。



由於台加雙方政府對於疫情管制日益嚴格，台加航線過去一周（3月26日至4月1日）實飛17架次，與去年12月周平均直相較，減63.03％，載客人次減89.92％。本月起除了加航，華航也暫停溫哥華航線，僅剩長榮航空還有航班。



日本航空台日線多次減班，這次在羽田-松山航線，每日維持1班飛航，但其間4月3日～5 日、7 日、8 日、10日松山出發的JL98航班取消；成田-桃園航線JL809/802僅4月29日、30 日兩日運航，其餘航班皆取消；成田-高雄航線改為每周2班（每週二、六)，其餘航班取消。

土耳其航空國際航線 5月1日前全部停飛

土耳其航空公司昨天宣布，為遏制2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情散播，所有國際航線將繼續停飛到5月1日。

土耳其航空公司（Turkish Airlines）原定停飛國際和國內表定航班到4月17日。土航執行長艾克希（Bilal Eksi）昨天在推特帳號貼文指出，最新的決定將繼續停飛到5月1日。

土航伊斯坦堡往返台北航線已自3月18日起停飛。

土耳其於3月11日通報武漢肺炎確診首例後，病例數於第3週大幅攀升，防疫措施逐步趨嚴。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於3月27日宣布所有國際航班停飛、民眾出省須獲省長辦公室核准等政策。想要搭乘國內線航班前往其他城巿的旅客需先行獲准。

衛生部指出，境內昨天新增2148起病例、63人不治，累計確診1萬5679例，累計死亡277例，其中6成病例出現在伊斯坦堡省。

疫情正在土耳其境內迅速擴散，81個省已悉數通報病例。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019年冠狀病毒疾病疫情圖，土耳其的累計病例數居全球第10。