防疫社交距離 各地車船運具依載客率而異

配合新冠肺炎防疫社交距離，往返高雄、澎湖的台華輪因載客率不到1成仍維持梅花座劃位。旗津渡輪、長途客運及市公車載客率雖較高，仍盡量錯開乘坐位置。

交通部長林佳龍3月31日表示，民眾4月1日起搭乘任何大眾運輸工具都要戴口罩才能上車，以防堵防疫缺口。另外，防疫指揮中心發布社交距離指引，包含戴口罩、室內人與人之間保持1.5公尺距離、室外1公尺等。

高雄離島長途客輪目前僅有往返高雄、澎湖的台華輪，每週3班往返。台灣航業公司高雄分公司經理張晉瑋表示，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，台華輪2月以來載客率不到1成，今天適逢清明連假前夕也未起色，滿載1100座位，今天深夜自高雄起航的航次才賣出106位，3日從高雄起航的售票更慘，迄今才賣出50多個座位。

張晉瑋指出，載客率不佳加上配合防疫，台華輪3月初起旅客訂位時就採梅花座劃位，間隔3個座位相距逾1.2公尺，並強制乘客戴口罩登船，且嚴禁發燒旅客上船，這項防疫措施迄今未變。

往返高雄、旗津的旗鼓渡輪受疫情影響，載客率足足少了5成，配合防疫今天起也全面對搭乘渡輪的乘客量測體溫，即使騎士戴著安全帽也要求脫帽接受量額溫，嚴禁發燒旅客登船。至於要求乘客保持安全1.5公尺社交距離，高雄市輪船公司總經理翁佳彬指出，受限於尖峰時間載客激增，很難做到，只能勸導乘客戴口罩做好自身防護。

至於澎湖馬公與各離島防疫，縣府公共車船處長陳寶緞表示，疫情持續延燒，航行澎湖各離島間的交通船，早已實施戴口罩、量額溫措施，只要遊客體溫超過攝氏37.5度，不准上船，但望安和七美等地鄉民，還是會讓他們上船，將單獨提供船上貴賓室乘坐。交通船開航、返航也都會消毒。

至於要求乘客保持室內1.5公尺、室外1公尺距離，陳寶緞表示，在澎湖離島間唯一海上的輸運上，有實務困難，因為乘客在購票時，會認為還有座位，為何不能搭乘。

另外，長途客運部分，國光客運推出全台首輛加裝透明隔簾的防疫專車，隔簾在座位側邊與前方，是經過防焰認證的透明PVC材質，行駛台北往返台中路線；此外，除了每天出車前清潔消毒SOP作業流程，也引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統。

客運業者「阿羅哈」配合防疫自2月底起已要求乘客戴口罩並嚴禁發燒乘客上車，且劃位儘量錯開位置，拉大乘客座位間距。但今天由於適逢清明連假前夕，載客較滿，劃位難以拉大乘客間距，不能保證旅客沒有並肩而坐。

國境大門的桃園國際機場今天起採取門禁管制，縮減原先進出第一、第二航廈入口數從63個到20個，所有旅客、航廈人員須測量體溫，但由於航班、旅客驟減，桃機未現旅客緊鄰貼近狀況。

部分航空公司櫃檯前，會以「足印貼紙」貼在地面上標示，要求辦理登機的旅客依規定，保持距離排隊。另外，桃機旅客最常進入航廈的動線及安檢線前，採「雙保險」，除設置紅外線熱顯像儀；體溫超過規定者，將被禁止進入航廈或搭機。

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