抗新冠藥物有譜？先釐清這些關係

世界衛生組織（WHO）日前開啟全球大規模試驗計劃，這項名為團結起來的臨床試驗對象，係對全球成千上萬名病患，進行測試，期能尋獲有治療前景的相關抗病毒藥物，包括瑞德西韋、抗瘧藥物氯喹/羥氯喹、抗HIV組合藥物Kaletra與Kaletra加干擾素-β混合物等多種藥物皆包含在內。

外電報導，包括法國與美國的相關實驗治療中的臨床研究，在治療新冠輕症的藥物上，以抗瘧藥物氯喹/羥氯喹搭配阿奇黴素（如日舒），可達排毒效果；但對重症的效果仍待進一步驗証。有鑑於此，台灣在建議治療上，若徵得病人同意，可使用氯喹/羥氯喹，而美國也核准了此種治療方式。

只是，法國的臨床驗僅小型規模，約20人，而美國的臨床，也僅逾百人，不過，得到的結果，是使用氯喹/羥氯喹搭配阿奇黴素等藥物的新冠病患，屬輕症者不用住院治療，且排毒有效。但也有大陸研究認為藥效仍有限，使羥氯喹的效果與安全性，還有待更多研究證實。

唯就現階段新冠肺炎仍在全球蔓延之際，如何降低新冠肺炎由輕症發展至重症，進而縮減死亡率，係相當關鍵課題。而早日發現就有早日治癒的效益。簡單的說，透過大規模篩檢，早日找到無症狀病例，即可以輕症方式予對症下藥，雖然新冠重症與輕症的藥效，仍有待進一步驗証，但對輕症患者而言，顯然早些透過可能的有效的藥物予迅速排毒，係當務之急。