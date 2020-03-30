高鐵勞動節連假加開60班列車 4月3日開賣

今年勞動節有3天連假，台灣高鐵公司今天宣布，4月30日至5月4日有5天疏運期，將加開60班次列車，4月3日凌晨零時起開放預售，僅5月4日維持自由座，其他時間都實施全車對號座。

台灣高鐵公司說，4月30日至5月4日，共提供769班次的旅運服務，為降低旅客感染風險，4月30日至5月3日所有車次實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡的使用；5月4日則維持自由座服務。

台灣高鐵提醒，4月30日及5月1日仍有上班通勤需求的旅客，應提早訂票，以免耽誤上班、上學行程。

台灣高鐵說，原優惠效期含4月30日至5月3日的定期票，將配合展延相對應天數，另再加碼展延2天優惠效期，共展延6天。例如，原定期票效期為3月24日至4月22日，經清明節展延8天及勞動節展延6天後，優惠效期將至5月6日，共計可使用天數為34天。

台灣高鐵也給予回數票優惠，持有4月1日至4月29日的回數票，且於5月4日至7月3日在效期內使用完畢者，可於2020年7月31日前，持符合優惠資格的回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張。所換購的自由座車票不可變更且限兌換當日有效，如辦理退票，原優惠資格不予返還。

台灣高鐵說，勞動節疏運期間，仍將提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「高鐵會員TGo月月GO有禮」「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

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