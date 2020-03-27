疫情影響　在職勞工訓練期限可彈性延至年底

在職勞工依規定必須接受安全衛生在職教育訓練，但受新冠肺炎疫情影響，不少企業擔憂可能會群聚感染，勞動部表示，今年內屆期教育訓練，雇主只要在年底前完成都符合規定。

依據職業安全衛生教育訓練相關規定，雇主必須讓在職勞工依照其工作性質，每2年或3年接受至少3至12小時不等的安全衛生在職教育訓練。

不過，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，勞動部職安署綜合規劃組組長許莉瑩告訴中央社記者，已經接獲不少企業陸續反映，部分在職訓練課程沒辦法線上辦理，像是急救等實體操作課程等，但又擔憂辦訓可能有群聚感染的疑慮，因此希望可以有些彈性。

許莉瑩表示，考量雇主擔憂，職安署已經放寬相關規定，雇主只要在12月31日前讓勞工接受安全衛生在職教育訓練就符合規定。

許莉瑩舉例，A君擔任職業安全衛生業務主管（依照法規2年必須至少6小時在職訓練）、其在職教育訓練到期日為今年4月15日；B君是一般勞工（依照法規3年必須至少3小時在職訓練）、其在職教育訓練到期日為今年7月31日，今年2人的教育訓練期限都可延長至12月31日前辦理，雇主只要在這期限前辦理都符合規定。

不過，後續在職勞工教育訓練期限仍須符合原本規定。許莉瑩表示，A君每2年須接受6小時在職訓練，因此A君下次教育訓練期限仍為民國111年4月15日，B君每3年必須至少3小時在職訓練，B君下次教育訓練期限為民國112年7月31日。

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