多雲到晴持續回暖 西半部普遍超過30度

今天天氣與昨天環境仍屬偏東南風，天氣大多為多雲到晴，持續回暖的狀況，西半部普遍超過30度，雲量稍多的東半部地區也來到28、29度，夜間清晨低溫各地在20度上下。

日夜溫差較大，請根據氣溫變化適時調整穿著。降雨方面，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，西半部山區則在午後有局部短暫陣雨，前往山區也須留意。

此外，近期清晨夜晚西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖持續有霧發生，行車用路及搭機也需要注意相關交通資訊。

昨天（25日）白天降雨區以東半部為主，雨勢集中在東北角，大部分地區維持多雲到晴，午後西半部山區及大台北地區出現零星短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫在28至32度間。

根據環保署空氣品質預報資訊：26日環境風場為偏東南風，清晨西半部地區風速偏弱，擴散條件差，污染物易累積，且易有局部霧影響能見度；白天南風增強，南部地區空氣品質將逐漸改善；午後西半部地區受光化作用影響，臭氧濃度易升高。

宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；詳查環保署網站。