為何他國少產口罩？網曝業界真相

全球受疫情影響，勤洗手、戴口罩變成防疫第一動作，但口罩需要常常更換，也造成許多國家供不應求的情形。近期有民眾看到西班牙一個口罩價錢被炒到破萬元，讓他很傻眼，納悶為何台灣能生產，其他大國卻不行；有專業網友跳出來解惑，「這種低階製造業他們（歐美）早就不做了」。

最近有網友在《批踢踢實業坊》提出疑問，他注意到西班牙疫情變嚴重，當地人瘋狂搶口罩，甚至出現價格被哄抬到一個破萬元；對此原PO不明白台灣一個小國能自己生產口罩，其他歐美大國卻頻頻傳出口罩價格漲很兇的狀況，「照理說他們資源應該比台灣豐富」，為何他們不自行生產口罩。

許多網友紛紛表達看法，「製造業他們都不要了吧」、「因為太低端，大概20年前就移到亞洲，境內找不到機器做口罩」、「這種低階製造業他們早就不做了」、「全球化啊，歐美現在除了高科技和金融，一堆外包」、「全歐洲能像台灣一樣自製口罩機的大概只有德國」。

有一名專業網友跳出來詳細解說，表示在台灣製作口罩算是「夕陽產業中的夕陽產業」，歐美國家人工成本高，這一類製造業基本都外包給其他國家，所以當地要找製作口罩的機器，可能都是60幾年前的，目前當然無法自行生產；他也補充說明，這次新冠肺炎(COVID-19)疫情造成全世界都淪陷，才注意到「口罩」的重要性，所以待疫情過後，各國勢必會審視口罩產業去留，和仍有製作口罩的國家該如何面對轉型的問題。

文章來源：批踢踢實業坊/ bluebluelan

（中時電子報話題 邱柏玟）