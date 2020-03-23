LINE已落伍？日女學生驚曝：早就不用

LINE是很多台灣人愛用也非常常用的通訊軟體，雖然市面上仍有許多不同的APP，但大部分的人幾乎都還是會選擇LINE來和親朋好友以及同事做線上溝通。不過現代的科技日新月異，潮流也會隨著時間而改變，最近日本綜藝節目上街頭調查時，竟有女學生驚人地透露：「早就不太會用LINE了」。

日本綜藝節目《月曜夜未央（月曜??夜???）》最近一集的節目中，以「年輕人遠離了哪些事物」為主題進行街頭調查，而答案也包含了「牛仔褲」和「髮蠟」等等事物，然而其中最讓觀眾們驚訝的答案便是「LINE」，受訪的4名女高中生透露，現在她們要傳照片都用「AirDrop」，聊天則會用「Instagram」的私訊功能。

節目播出後，這短短15秒的訪問立刻在推特上引起大批網友熱議，有部分人表示自己也已經不常使用LINE了，「我覺得已讀功能太煩了，讓人很疲憊」、「只有工作的時候會用LINE」、「如果不是學校規定，我真的不想要用LINE」。

但也有其他人認為LINE有許多很好用的功能，根本沒有辦法被其他軟體所取代，「具備傳訊息、傳照片還有打電話功能的LINE不是更好用嗎？」、「我身邊完全沒有不用LINE了的這種人」、「又不是每個人都拿iPhone，Android手機是要怎麼用AirDrop傳照片」。

文章來源：ITmedia

（中時電子報話題 賈恩祺）