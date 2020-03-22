員工堅持衝日本 霸氣老闆直接資遣他

新冠肺炎疫情全球狂燒，中央疫情指揮中心陸續對亞洲、歐美等國發出旅遊警示，面對如此敏感時刻，防疫共識刻不容緩。不過卻有網友透露，工廠同事無視疫情，執意照原定行程，前往日本旅遊，消息一出隨即引來老闆關切，並且百般勸阻，但對方不為所動，老闆眼看對方心意已決，便鐵了心下資遣令。快刀斬亂麻的行徑引發眾人討論。

原PO昨（19日）在論壇網站「mobile01」透露，「今天老闆資遣了一位工廠員工，原因是，該員工要請假去日本玩，老闆勸他不要去，他不願意負擔機票損失，執意要請假，於是，老闆直接給他遣散費請他走人，保護工廠其他員工。」並好奇詢問眾人「這樣的資遣您認同嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言大讚「這老闆～有遠見！該員工收假回台14天不能上工、且還增加國家負擔／全民風險、資遣這種不願配合的員工算客氣了、正常應該直接開除」、「這個老闆可以跟！把公司員工的安全擺在第一是老闆的責任與義務」、「現在疫情那麼嚴重還敢去，很值得資遣呀」、「雖然說不應該這麼做，但保障整個工廠的營運是老闆的責任，也算是展現一種殺雞儆猴的態度」、「資遺！你老闆太淺了，要是我就發公文禁止出國，已准假的即日失效，他再出國沒來上班3天就開除，資遣費別肖想了」。

不過也有網友認為「奇怪了！日本已經列為第三級，根本可以全額退費，怎會有損失機票錢的問題？有沒有可能是想要被資遣不可得，想辦法激怒老闆來得到被資遣的目的？大疫當前，除了可以拿資遣費又拿失業救濟金，政府也有額外的補助與協助，如果不用急著找工作，現在失業也是一個好時機」、「老闆一級棒…不過這員工估計是想領資遣費，並非真的想去日本玩吧？」、「這樣一來，想拿遣散費的會不會群起仿效呀？」

文章來源：mobile01

（中時電子報話題 李珮雲）