美國好市多祭新招阻囤貨 網：台灣快跟進！

在全球第二波的新冠肺炎（COVID-19）疫情下，台灣連日的確診數屢屢創新高，尤其在18日指揮中心公布全台確診數正式來到100例後，一天內暴增23例，開始有民眾恐慌瘋狂囤貨、搶購民生物資。然而，美國好市多面臨民眾囤貨潮，特別祭出一項新政策，禁止衛生紙等民生用品退換貨，讓網友見了好心動，直呼「台灣快跟進！」

本周18日時我國新冠肺炎確診數甫破百，短短3天內，今（21日）確診數更快速累積到153例，連日就出現有許多民眾擔心國外「封城」一景恐在台上演。瘋狂在各大賣場掃貨，貨架一時變得空空如也。讓連鎖賣場家樂福、好市多紛紛祭出「限購」政策，試圖阻止「衛生紙之亂」再度上演。

不過一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上大讚美國好市多的一項措施，表示贊成台灣能跟進「不能退貨」的政策。內容包括了衛生紙、擦手紙、消毒紙巾、水、米、Lysol消毒噴劑等商品，有效避免民眾的囤貨行為，強調夠用就好，否則買太多用不完還不能退貨。

穩民心 衛生紙、泡麵業全力衝產能

好市多原本就是以有良好的退換貨機制為名，就算用過的商品，退貨成功率相當高。不過原PO貼文一出，網友竟清一色「贊成」這項購物新政策，並表示「敢囤貨就要有囤貨的勇氣！」、「贊成！愛囤貨就用好用滿，別退貨」、「買一堆，沒用到再來退，超級沒道德的」。

量販通路衛生紙限購令 今起每人限一串

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也對民眾的囤貨行為表示，「相搶就不夠，相讓就有剩」。認為這兩周是防疫關鍵期，目前的物資真的沒有必要過度囤積、大量採買，只要大家能理性購買消費，那就會是充足的。



(中時電子報 許立穎 、 杜欣穎)