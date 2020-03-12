口罩實名制2.0 全家取口罩享中熱拿買一送一

「口罩實名制2.0」今（12）起開放線上預購，為響應政府政策，全家便利商店12日一早宣布，將盡全力配合政府作業，成為民眾領取口罩的重要據點，並祭出優惠活動，只要民眾成功預購並完成付款者，至全台近3,500間有FamiPort機台的全家領取口罩，即可享Let’s cafe 中杯熱拿鐵買一送一優惠！

全家表示，3/12～3/18民眾可透過政府指定之預購平台購買口罩，並選定住家附近的全家作為取貨店舖，成功預購者且完成付款作業後，只要於3/26～4/1至選定之全家店舖，透過FamiPort機台的口罩領取專區，分別輸入購買序號（序號將以手機簡訊傳送）、身分證末4碼，確認領取口罩數量後，再列印領取單據至櫃台領取即可。

全家指出，為鼓勵民眾指定全家作為口罩取貨據點，3/26～4/1只要憑FamiPort機台口罩領取單據，即可享全家Let’s cafe 中杯熱拿鐵買一送一優惠。

無獨有偶，7-ELEVEN於11日晚間也在臉書官方粉絲頁宣布，民眾只要於3/26～4/1持交易成功取貨序號，到7-ELEVEN門市領取口罩，就能享CITY CAFE大熱美買一送一（每筆交易限領一次優惠）。

萊爾富也表示，只要透過萊爾富Hi-Life VIP會員APP領取口罩，可獲得只要6元的「Hi-Life Original天然水600mL」（原價18元）兌換券。

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