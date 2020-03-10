皇帝命公雞下蛋 12歲男童一句話保全家命

古代有著嚴明的階級制度，皇帝貴為天之驕子，擁有絕對的權力，說出的話就算再不合理也要盡力達成，不然一不小心就有可能賠上小命。據傳秦王命令宰相找到公雞下的蛋，沒想到宰相12歲的孫子竟然一句話就讓皇帝無言以對，成功保住全家小命，也因讚賞他的機智，破例封小小年紀的他為宰相。

秦始皇憑借一己之力一統海內，稱霸天下，因為認為自己德兼「三皇」、功過「五帝」，因此創號「皇帝」，稱自己是「始皇帝」，據說他某次覺得身體很不舒服，遍尋大夫還是沒有好轉，於是開始尋求玄幻之術，並請了一個術士來為他醫治，術士發現自己沒有辦法醫治，只好隨便說需要「公雞下的蛋」才有辦法治癒。秦王一聽立刻興奮的派左丞相「甘茂」去尋找「公雞下的蛋」，並給他三天的期限。

甘茂回家之後非常苦惱，又擔心無法達成會連累全家人被砍頭，沒想到他12歲的孫子「甘羅」聽了竟信心滿滿的表示：「爺爺，三天之後你不必上朝，我自有辦法。」雖然甘茂內心十分疑惑，但因為甘羅從小就很聰明，又一副胸有成竹的樣子，就放心的答應了。三天後滿朝的文武百官都在等著甘茂拿出「公雞下的蛋」，沒想到來的卻是他的小孫子，秦王看到更是生氣的質問甘羅為什麼他爺爺沒有來。

這時甘羅氣定神閒的表示：「我爺爺沒來上朝，因為他在家生孩子。」眾人聽了紛紛哈哈大笑，秦王更是生氣的回應：「男人怎麼可能生產，只有女人才能生」話一說完立刻意識到甘羅是藉機諷刺他的荒謬，立刻無言以對，只好摸摸鼻子算了。事後秦王因為欣賞他小小年紀就有這麼高的智慧，決定策封他為「上卿」〈大臣〉，協助他處理國家大事。

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（中時電子報話題 陳怡安）