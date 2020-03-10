病房空氣有沒有病毒？醫：千萬別站這裡

新冠肺炎疫情延燒，許多醫院已改採線上探病，醫師提醒，進負壓隔離病房要避免被傳染，站的位置非常重要，千萬不要站在病床頭側的出風口處，這裡最多病毒！

陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰在臉書發文表示，他當住院醫師訓練的時候，剛到負壓隔離病房，老師就告訴他，去看負壓隔離病房的病人時，站在哪裡很重要，有經驗的醫師就會站在病房入口「病床腳側」，因為這裡的空氣最乾淨；千萬不要站在病床頭側出風口處，因為這邊要吸入病房的髒空氣，所以最多病菌(病毒)。

此外，蘇一峰提醒，除了站的位置很重要，進病房時手收起來，非必要時不要摸任何東西，是避免被感染的重要秘訣。蘇一峰指出，最近美國醫學會官方期刊JAMA刊登了一篇來自新加坡的病房採檢研究發現，病房中到處都能採檢到冠狀病毒，但是空氣中為陰性，因此有些專家便引用這篇研究，表示這研究支持冠狀病毒沒有空氣傳染的可能性。

蘇一峰認為，這篇研究不應該這樣判讀，因為病房的空氣中雖然沒有被發現病毒，但是在負壓的出風口扇葉上，卻能採檢到病毒反應，代表空氣中仍然有病毒，只是已經被出風口給抽掉了，而扇葉因為處理帶有病毒的空氣，所以才有病毒反應。也就是說，還不能因為這篇研究就認為新型冠狀病毒沒有空氣傳播的可能性，因為證據不足。

文章來源：蘇一峰臉書

（中時電子報 尉遲佩玉）