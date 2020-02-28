躲疫情+連假效應 綠島、蘭嶼湧近2千旅客

武漢肺炎疫情未歇，台東尚未出現病例，成為度假熱門地點。今天是二二八連續假期首日，台東也迎來旅遊人潮，近2000名旅客進入綠島、蘭嶼，縣府在登船、登機處測量體溫把關。

今天上午南迴公路就出現進入台東市區的車潮，沿線主要景點如最美麗的火車站–多良火車站，都擠滿人潮，許多年輕人直接從富岡港和豐年機場進入綠島、蘭嶼。

根據海巡署東部分署富岡安檢所統計，今天總計有5個船班、1556人到綠島，1船班、196人到蘭嶼，加上搭飛機旅客，將近2000人進入綠島、蘭嶼。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，今天和明天大飯店都已經客滿，民宿也有7、8成住房率，她發現許多遊客都是自己開車，可能是因為疫情，避免搭乘封閉式的大眾運輸工具。

旅客湧入，台東防疫上緊發條，台東縣政府和民航局分別在富岡港口和豐年機場設置體溫測量站，超過攝氏37.5度旅客不准登船、登機，今天狀況良好，未發現發燒旅客，且大部分都戴上口罩。

台東縣長饒慶鈴一早就前往富岡漁港交通船登船處，視察了解實施旅客量測體溫管制措施。

她表示，雖然新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情仍未減弱，不過此次二二八連假，台東地區飯店幾乎客滿，而綠島及蘭嶼2處離島，入境以交通船為主，為避免造成島內大規模感染疫病，因此，縣政府特別自二二八連假起至疫情結束，對入境旅客進行防範工作，阻絕疫情於島外。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，新冠肺炎疫情1月初爆發至今，台東尚未傳出疫情，讓台東成為遊客度假熱門地點，加上觀光業者喊出歡迎「清心養肺」到台東，讓許多旅客選擇3天連假到台東。

潘貴蘭表示，她發現連續假期加上武漢肺炎疫情效應，這次許多民眾都往屏東、台東、花蓮跑。旅客到飯店時都會戴口罩，但入住後就解放，脫下口罩，享受台東新鮮空氣。