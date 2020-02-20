第24例點出防疫破口 這場所比餐廳更恐怖

中央流行指揮中心昨晚公布國內出現第24例，這名北部60多歲女性近2年無出國史，1/22出現發燒、咳嗽等症狀，於1/22～1/29四度到診所就醫，女病患因症狀變嚴重且呼吸急促，於1/29晚間前往醫院急診，經查為肺炎，於1/30住院，因病情惡化2/10轉入加護病房。

並於2/17因該院配合指揮中心的流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，故轉收至負壓隔離病房，於19日確診，目前正在隔離治療，病況算嚴重。

第24例女性生活單純，平日主要活動是包含在家看電視、社區裡面的運動公園運動以及和朋友唱卡拉OK，目前僅掌握患者的女兒有一名同學自杭州返台，1/6曾經碰面，但以接觸、發病等時間推算，感染可能性低，所以引發社區感染的疑慮。

觀察這位個案的生活，其中以卡拉OK最可能感染病毒，讓許多民眾恍然大悟，之前一直以為外出聚餐的危險性很高，仔細一想，KTV、卡拉OK唱歌的感染風險更高。

亞東醫院感染科楊家瑞主任表示，唱歌、聚餐其實都非常容易感染病毒，聚餐時因為會聊天，所以口沫很容易飛濺到食物上面，病毒也就跟著吃進其他人的肚子裡，萬一沒有使用公筷母匙，那麼食物污染的情況會更加嚴重，而且聚餐時彼此坐得相當靠近，也增加風險。

而KTV聚會、卡拉OK等等，同樣會坐近聊天、吃東西，所以口沫傳染的風險和聚餐一樣高，而且更多了一個汙染源，也就是麥克風，麥克風上布滿眾人的口沫，唱歌時又相當靠近口鼻，因此被感染的風險更高，大陸北京就有一位案例因為家族一起唱卡拉OK來感染11個人，十分驚人。

楊家瑞說，唱歌、聚餐的風險到底哪個高？站在醫師立場來說，因為無法有精確數字可能難以比較，但只能說都相當危險，站在防疫的角度應該盡量小心一點。

（中時電子報 CTWANT）