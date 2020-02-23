風濕也是肺炎高風險群 醫籲病友這樣抗「疫」

蛤，免疫風濕病友會是新冠肺炎高風險群？台中榮總過敏免疫風濕科主任黃文男指出，風濕病友致病機轉主要是自體免疫系統混亂所致，有些病友誤為使用類固醇、免疫抑製劑等藥物會增加感染風險詢問能不能自行停藥，這做法絕對不可取，因為最好的方法還是把疾病控制好，才是減少感染最好的方法。

新冠肺炎疫情不斷升溫，從目前可知的訊息都發現，長期有慢性病患者是高危險群，其中免疫風濕病友因其使用的藥物都與調節過度活躍的免疫系統有關，不少病患誤以為用藥會讓免疫力下降增加感染新冠肺炎風險，企圖要減藥或暫時停藥，尤其這段時間媒體也不斷呼籲，民眾若無必要不要進出醫療院所。

黃文男勸病患在此時刻，千萬不要自行停孳藥，他說，驟然停藥，會造成疾病復發，反而會造成感染的風險，因為風濕科病患致病機轉多為免疫系統混亂，除攻擊自己正常細胞以外，也會造成器官的損傷，一來一往的結果就會造成抵抗力降低，控制病情才是維持免疫系統功能最好的方式，也是減少感染的方法。

他強調，如果病患規則服務仍出現倦怠、疲乏、肌肉痠痛症狀明顯加重，即使休息都無法緩解，還是要考慮疾病活動的可能性，千萬不要因害怕感染而不敢就醫。

黃文男建議，過敏免疫風濕科病患面對2019新型冠狀病毒的三步驟為：提高預防莫驚慌、正確就醫勿慌張、持續用藥保安康。

(中時 馮惠宜)