騰訊WeTV搶台市占 砸數億投資台劇

大陸OTT大咖騰訊視頻海外版WeTV來台鴨子划水一年，今年正式浮上檯面搶市占，目標是躋身台灣市場前三大OTT！在台代理商任風媒體總經理蔡幸真表示，WeTV靠陸劇打底，日活躍用戶已有數十萬、流量逾百萬，但要衝高流量還要台劇助攻，所以今年將砸數億元投資與購買台灣戲劇、綜藝，以及投資品牌廣告活動擴大聲量，帶動日活躍用戶數成長3倍、流量成長5倍。

WeTV在台主要循愛奇藝台灣站模式，由代理商任風媒體操盤，去年5月開站，先採付費收看模式，但因市場傳出繳稅等疑慮，即轉為免費收看模式，直到釐清爭議，今年1月中回歸常規開始收費模式，就靠著獨播陸劇《三生三世枕上書》一舉將流量衝高3倍，貢獻付費會員占比達60％。

WeTV與愛奇藝台灣站都是主打陸劇起家，背後母公司分別是騰訊、百度等大陸網路大咖，也是大陸OTT前兩名，在大陸OTT市場打得難分軒輊，來台發展的競合關係是業界矚目焦點。因為在去年底，WeTV、愛奇藝台灣站首度互播彼此的大陸自製劇，WeTV播出愛奇藝的《北靈少年志之大主宰》、《劍王朝》，愛奇藝台灣站則播出騰訊《慶餘年》，引起熱議。

蔡幸真表示，台灣是市場小、OTT最多的市場，市場非常飽和，要靠內容搶市占，大陸兩大OTT在台若有適合項目彼此拉抬，大可一起拓展華語市場。此前，WeTV還沒登台，騰訊許多自製陸劇賣給愛奇藝台灣站播出，但未來著眼市場競爭，比的是誰手上有最多爆款吸睛的戲，任何有助於增加流量的戲劇，將可能不外賣。

目前WeTV台灣站上有逾1萬個小時內容，其中陸綜、陸劇各占3：7，幾乎囊括大陸騰訊有權利的戲劇，台劇則有《我們不能是朋友》等近10部，今年預計砸數億增加採購台灣新播劇、投資自製劇，也將購入電視台過去經典片子，以及新增台灣綜藝採購，每季至少上架4、5部台劇，台劇內容可望大幅提升至少2～3倍。

蔡幸真強調，WeTV今年策略是深根台灣、加強產業交流，預計第四季開始在台投資自製劇，每季也將推大製作陸劇搶市，本周將主打孫儷主演《賣房子的人》（暫定），日活躍用戶數成長3倍、流量成長5倍。據業界資訊，目前論收入與流量，台灣OTT市場前兩大應是Netflix、愛奇藝「呼聲高」。