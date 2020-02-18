被台列旅遊一級警示！日人反應一面倒

新冠肺炎肆虐，日本疫情幾近失控，中央疫情指揮中心將日本列為旅遊第一級警示。然而即便如此，就有網友曝光日本人對台灣此一決策的真實心聲，「一面倒的反應」掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「日本網友對台灣防疫政策與態度的反應」為題，PO文指出，在日本雅虎上看了數則與台灣有關的新聞，發現有99％的日本網友對於台灣積極的防疫手段相當讚賞，認為日本政府應該好好學習。

原PO特別針對「台灣外交部與日本政府交涉鑽石公主號移送台人」、「台灣將日本旅遊設為一級警告」、「台灣增產口罩，給醫療機關提供量倍增」3篇新聞報導，翻譯了日本網友的真實心聲。

不少日本網友一面倒直指「雖然過半乘客是日本人，但是非常感謝台灣提出申請。把事情全部推給日本的是渡輪那邊，希望之後可以請求賠償」、「正因為有這種事情發生，才覺得日本跟台灣應該恢復外交關係」、「就算是親日的台灣，這樣的判斷是正確的」、「希望日本能學習台灣這樣保護國人。這次真的被日本危機管理驚呆了」、「台灣政府正在做應該做的事呢。反觀日本政府…真難為情」、「厚勞省學習一下台灣啦」。

文章來源：PTT/newcountry

（中時電子報話題 李珮雲）