消保處訪查衛生紙供應 供貨正常不須搶購

民眾因誤解衛生紙原料與口罩相同而瘋搶衛生紙等紙製商品，消保處今天表示，經過多日實地訪查了解，衛生紙原物料貨量充足，衛生紙供貨也正常，消費者不須搶購或囤積。

新冠肺炎疫情延燒，帶動酒精、口罩等防疫商品搶購潮，但有網路謠傳紙漿原料恐短缺，造成消費者不安及恐慌，前往各大賣場搶購衛生紙等紙製商品。

因應這波搶購潮，消保處9日起每天都指派人員至大台北地區的6大賣場，包含大潤發、家樂福、愛買、全聯、頂好、好市多等量販店及超市進行瞭解，也發動22縣市政府消保官同步訪查掌握全國各地賣場的衛生紙供貨情形。

消保處指出，8日及9日，量販店及超市適逢假日，所以購物人潮較多，且物流業休息未配送，導致衛生紙貨量明顯不足，但10日至14日上午訪查時發現，廠商都持續進行補貨、貨量充足，晚間雖然有部分賣場有貨量不足的情形，但缺貨程度已漸趨緩和。

另外，各縣市政府11日訪查全國98家賣場，超過8成貨量充足（5成以上），貨量不足者（4成以下）僅1成多。

消保處也提到，12日已邀集6大賣場開會瞭解衛生紙的供貨狀況，業者表示，貨量的供需與賣場地理位置、所處區域、營運方式及消費者品牌喜好度有關，但6家業者都表示衛生紙廠商供貨正常，也已經請賣場業者協調廠商積極辦理補貨及配送事宜，以利及早消除消費者疑慮。

消保處提醒，政府已澄清衛生紙並沒有原料短缺及供貨不足情況，衛生紙缺貨或漲價的訊息也經調查局證實為不實謠言，所以請消費者視需求適量購買，不須搶購或囤積。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

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