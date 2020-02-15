秒懂居家隔離、檢疫、健康管理有何不同？

因應中國武漢肺炎（2019-nCoV，新型冠狀病毒）疫情延燒，我國針對具有感染風險的民眾，採取居家隔離、居家檢疫、自主健康管理，共3類措施追蹤管理。不過，居家隔離、居家檢疫、自主健康管理有何不同？本文帶您一次看懂。

●居家隔離

根據疾管署公布資訊，居家隔離是針對「與確診病例的接觸者」，地方衛生主管機關將開立「居家隔離通知書」，要求居家隔離14天。

隔離期間，地方衛生主管將每日追蹤2次居家隔離者的狀況，以手機電子監控。

被隔離者須留在家中或指定地點，不可外出、不可搭乘大眾運輸工具，也不可出境或出國，一旦出現症狀將由衛生主管機關安排就醫。

未配合居家隔離者，依傳染病防治法裁罰，必要時進行強制安置。

●居家檢疫

疾管署說明，只要是「具有中港澳旅遊史」的民眾，包含自中港澳轉機者，主管機關 (地方政府民政局、里長、里幹事）將會開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，要求返家檢疫時配戴口罩，居家檢疫14天。

居家檢疫期間，里長或里幹事將每日打電話詢問身體健康狀況，進行健康關懷，並記錄「健康關懷紀錄表」1至2次，以手機電子監控。

被檢疫者須留在家中或指定地點，不可外出、不可搭乘大眾運輸工具，也不可出境或出國，有症狀者將送指定醫療機構採檢送驗，並送驗衛生主管機關加入主動監測。

被檢疫者應盡量與家人分開居住，共同生活者須一同配戴外科口罩、保持良好衛生習慣，並盡可能保持適當距離，做好適當防護措施。

未配合居家檢疫者，依傳染病防治法裁罰，必要時進行強制安置。

●自主健康管理

疾管署指出，只要是「申請赴港澳獲准者」，或是「本身為通報個案但已檢驗陰性且符合解除隔離條件者」，衛生主管機關將告知需自主健康管理14天。

自主健康管理期間，應盡量避免外出，若需外出應全程配戴外科口罩，落實呼吸道衛生及咳嗽禮節、每日早晚各量體溫一次，詳實記錄體溫及活動史。

若出現不適症狀，請立即撥打防疫專線1922，並依指示就醫。

文章來源：今周刊

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