中小學延後開學 家長可請照顧假

武漢肺炎疫情延燒，指揮中心今天建議中小學延後2週開學，國小以下學童如需自主管理，上班族家長得請照顧假；此外，對於兒童口罩一片難求，預計約50萬片在明天派送各幼兒園。

口罩供需失調又逢開學在即，引發家長焦慮，教育部長潘文忠、勞動部長許銘春於嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心記者會中指出，因應武漢肺炎，高中職（含）以下學校，延長寒假縮短暑假；未來家長若需要照顧自主管理的兒童，可以防疫的期間請防疫照顧假，雇主也應該予以准假，以小學以下學生為主。

潘文忠表示，現在主要有一些補習班、坊間安親班、私立幼兒園等，在農曆初六左右就已進行學習，這部分會維持；之前也發布來自中、港、澳路徑者加強管制，會在相關場所環境各方面做防疫準備，與指揮中心加強監測管理。

另外在幼兒口罩的部分，潘文忠表示，教育部與經濟部已做初步處理，預計約50萬片會在明天送達各幼兒園，以備用防疫物資的方式，主要是有狀況、園中有不適的情形，能由園方即刻支援。

日前各大學陸續研議是否延遲開學 ，潘文忠說，明天會與各大學開會，依指揮中心最新疫情的研判，再統一處理，做最後決定；陸生來台的部分，在各大學整個討論過程中非常重要，也會在明天討論中有比較具體的內容。

勞動部長許銘春指出，現在推遲2週開學，身為受僱勞工的父母其中一人可以請14天假，但因為是特別假不是公假，是否給薪則是看公司規定；希望僱主能共體時艱，這是防疫必要。

許銘春強調，因為防疫照顧假是特別措施，針對12歲以下的學童，家長有親自照顧的需求，父母其中一人可以請防疫照顧假；雇主不可規責於勞工，不能用事假或其他的假處理，且不能有不利處分，扣發全勤獎金等。（中央社）

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